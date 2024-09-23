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Galatasaray'dan derbi sonrası Jose Mourinho açıklaması!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 17:17 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 17:20
Galatasaray’dan derbi sonrası Jose Mourinho açıklaması!

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Trendyol Süper Lig'in 6. hafrasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, ezeli rakibini 3-1 yenerek hem 6'da yaptı hem de puanını 18'e yükselterek farkı 5'e çıkardı.

Galatasaray’dan debi sonrası Jose Mourinho açıklaması!

Derbinin yankıları ise sürüyor. Mücadelenin ardından Radyospor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray’dan debi sonrası Jose Mourinho açıklaması!

İbrahim Hatipoğlu şunları söyledi; "Bizim için çok keyifli bir hafta sonuydu. Haftaya bu keyifle başladık. Bence son yıllardaki en zevkli derbilerden biriydi. Gol pozisyonlarının bol olduğu güzel bir derbi maçı izledik. Okan Buruk hocamız bizi hep böyle rekorlara alıştırdı. Geçen sezon 14 maç üst üste kazanmıştık. Daha sonra 17 maçlık seri yakaladık. Bu defa seri sezon başına denk geldi. Umarım rekora gider ilk yarıdaki tüm maçları kazanarak gideriz diye ümit ediyoruz.

Umarım tüm maçları kazanırız

Başkanımız derbi mücadelesinden önce endişelerini dile getirdi. Maç ilk yarı da çok hakemlik gitmedi. Sadece rakip takımın haftalardır yaptığı propagandanın getirdiği sonuç olarak bize karşı çok ciddi bir sarı kart kullanımı varken rakibe karşı az kullanıldı. Maçın kaderini etkileyecek hakemlik bir pozisyon olmadı. 3-0'dan sonraki penaltıya kadar.

Hakemlik bir pozisyon olmadı

MHK'nin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Son yıllarda çok komik penaltılara şahit oluyoruz. 'Ceza sahası içerisindeki her temas penaltı mıdır?' Hakemlerin bunu çok iyi yorumlaması lazım. Futbolun ruhuna aykırı bir penaltı verdi bence hakem. Hiç kimsenin penaltıyı beklemediği bir anda hakem penaltı noktasını gösterdi. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Çok farklı bir skora gidecek bir maçın kaderini değiştirdi hakem.

Farkı hakem önledi

Geçtiğimiz sezonki Trabzonspor maçının ardından başkanımız, Atilla Karaoğlan'la ilgili açıklamalar yapmıştı. İsimlerden bağımsız olarak hakemlerden dürüst ve adil bir yönetim bekliyoruz. Burada önemli olan gördüklerini çalmaları. Bu sezon hakemlerden en azından geçmişte hatalarını yapmamalarını bekliyoruz. Başkanımız endişelerini dile getirmişti. Haksız olmadığı da ortaya çıktı.

Bu sezon hata yapmamalarını bekliyoruz

Fenerbahçe Galatasaray derbileri dünyanın çok ilgisini çeken, milyonlarca insanın, tüm futbol dünyasının takip ettiği bir derbi. İşin içinde Mourinho olunca yabancı basının daha çok ilgisini çekti. Özellikle İtalya'da. Biliyorsunuz son Roma macerasından sonra ciddi eleştiriler aldı. Benzer şeyler Türkiye'de de olunca oldukça ilgiyle takip ediyorlar. Aslında Roma'daki serüvenini bir benzerini Türkiye'de yaşıyor. Rakibe, hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken bence kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor."

Mourinho Roma’daki gibi

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