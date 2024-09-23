Galatasaray’dan derbi sonrası Jose Mourinho açıklaması!

Başkanımız derbi mücadelesinden önce endişelerini dile getirdi. Maç ilk yarı da çok hakemlik gitmedi. Sadece rakip takımın haftalardır yaptığı propagandanın getirdiği sonuç olarak bize karşı çok ciddi bir sarı kart kullanımı varken rakibe karşı az kullanıldı. Maçın kaderini etkileyecek hakemlik bir pozisyon olmadı. 3-0'dan sonraki penaltıya kadar.

MHK'nin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Son yıllarda çok komik penaltılara şahit oluyoruz. 'Ceza sahası içerisindeki her temas penaltı mıdır?' Hakemlerin bunu çok iyi yorumlaması lazım. Futbolun ruhuna aykırı bir penaltı verdi bence hakem. Hiç kimsenin penaltıyı beklemediği bir anda hakem penaltı noktasını gösterdi. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Çok farklı bir skora gidecek bir maçın kaderini değiştirdi hakem.

Geçtiğimiz sezonki Trabzonspor maçının ardından başkanımız, Atilla Karaoğlan'la ilgili açıklamalar yapmıştı. İsimlerden bağımsız olarak hakemlerden dürüst ve adil bir yönetim bekliyoruz. Burada önemli olan gördüklerini çalmaları. Bu sezon hakemlerden en azından geçmişte hatalarını yapmamalarını bekliyoruz. Başkanımız endişelerini dile getirmişti. Haksız olmadığı da ortaya çıktı.

Fenerbahçe Galatasaray derbileri dünyanın çok ilgisini çeken, milyonlarca insanın, tüm futbol dünyasının takip ettiği bir derbi. İşin içinde Mourinho olunca yabancı basının daha çok ilgisini çekti. Özellikle İtalya'da. Biliyorsunuz son Roma macerasından sonra ciddi eleştiriler aldı. Benzer şeyler Türkiye'de de olunca oldukça ilgiyle takip ediyorlar. Aslında Roma'daki serüvenini bir benzerini Türkiye'de yaşıyor. Rakibe, hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken bence kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor."