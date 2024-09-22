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Beşiktaş-Eyüpspor maç sonucu 2-1 | ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın önemli anlarında Beşiktaş, 20. dakikada Milot Rashica’nın golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor ise Emre Akbaba’nın 64. dakikada penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Ancak son dakikalarda, 90+3'te Ciro Immobile'nin penaltı golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 22:58 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 22:58
Beşiktaş-Eyüpspor maç sonucu 2-1 | ÖZET

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Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 13'e çıkararak lider Galatasaray'la olan puan farkını 5'e indirdi. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak, Eyüpspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Fotoğraf: IHAFotoğraf: IHA

Beşiktaş Moral Buldu, Eyüpspor İlk Yenilgisini Aldı

Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı geçtiğimiz haftanın ardından Eyüpspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Van Bronckhorst'un sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmayan siyah-beyazlı ekip, maça hızlı başladı ve 20. dakikada Rashica'nın golüyle öne geçti. Ancak Eyüpspor, ikinci yarıda kazandığı penaltı ile eşitliği sağladı.

Maçın sonlarına doğru, 90+3'te VAR kararıyla verilen penaltıyı gole çeviren Immobile, Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu. Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Eyüpspor ilk yenilgisini alarak 9 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar: Beşiktaş - Eyüpspor

11' Thiam, Eyüpspor adına tehlikeli geldi ancak Mert Günok topu çıkardı.

17' Samu Saiz'in sert vuruşunda Mert Günok harika bir kurtarış yaptı.

20' Milot Rashica'nın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

24' Immobile'nin şutunu Berke Özer kurtardı.

57' Rafa Silva üst üste girişimlerde bulundu ama Berke Özer başarılıydı.

64' Emre Akbaba penaltıdan golü buldu, Eyüpspor 1-1 eşitliği sağladı.

79' Rafa'nın vuruşunda Berke Özer yine başarılıydı.

80' Mert Günok inanılmaz bir kurtarışla Eyüpspor'u durdurdu.

90+3' Immobile, penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.

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