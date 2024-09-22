Beşiktaş-Eyüpspor maç sonucu 2-1 | ÖZET

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 13'e çıkararak lider Galatasaray'la olan puan farkını 5'e indirdi. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak, Eyüpspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 13'e çıkararak lider Galatasaray'la olan puan farkını 5'e indirdi. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak, Eyüpspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı geçtiğimiz haftanın ardından Eyüpspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Van Bronckhorst'un sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmayan siyah-beyazlı ekip, maça hızlı başladı ve 20. dakikada Rashica'nın golüyle öne geçti. Ancak Eyüpspor, ikinci yarıda kazandığı penaltı ile eşitliği sağladı.
Maçın sonlarına doğru, 90+3'te VAR kararıyla verilen penaltıyı gole çeviren Immobile, Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu. Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Eyüpspor ilk yenilgisini alarak 9 puanda kaldı.
11' Thiam, Eyüpspor adına tehlikeli geldi ancak Mert Günok topu çıkardı.
17' Samu Saiz'in sert vuruşunda Mert Günok harika bir kurtarış yaptı.
20' Milot Rashica'nın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.
24' Immobile'nin şutunu Berke Özer kurtardı.
57' Rafa Silva üst üste girişimlerde bulundu ama Berke Özer başarılıydı.
64' Emre Akbaba penaltıdan golü buldu, Eyüpspor 1-1 eşitliği sağladı.
79' Rafa'nın vuruşunda Berke Özer yine başarılıydı.
80' Mert Günok inanılmaz bir kurtarışla Eyüpspor'u durdurdu.
90+3' Immobile, penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
Maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.