Beşiktaş-Eyüpspor maç sonucu 2-1 | ÖZET

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 13'e çıkararak lider Galatasaray'la olan puan farkını 5'e indirdi. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak, Eyüpspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.