Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu | Derbi maçı kaç kaç bitti?

Mertens ve Osimhen'in Öne Çıkan Performansları

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, derbide ilk kez Fenerbahçe'ye gol atarak takıma önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, Victor Osimhen de maçta yaptığı asistle dikkat çekti. Osimhen, takımının ikinci golünü atan Mertens'e pas vererek bir kez daha skora katkıda bulundu.