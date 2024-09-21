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Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu | Derbi maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-kırmızılılar, 1-3'lük bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın etkili performansıyla 2-0 sona erdi. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile kazandığı penaltıyla skoru 3-1'e getirmesi, heyecanı artırdı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 22:00 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 22:05
Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu | Derbi maçı kaç kaç bitti?

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünün ardından heyecan dolu anlar yaşandı. Galatasaray, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle kapattıktan sonra, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek skoru 1-3'e taşıyarak galibiyet elde etti.

Ülker Stadyumu'ndaki mücadele sarı kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

lk Yarının Belirleyici Anları

Maçın başlama düdüğünden itibaren Fenerbahçe, 10. dakikada Dzeko ile etkili bir atak geliştirdi. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Dzeko'nun sert şutu, az farkla yandan dışarı çıktı. 20. dakikada Galatasaray, Kaan Ayhan'ın pasıyla gol pozisyonuna girdi; ancak Livakovic, Sara'nın yakın mesafeden çektiği şutu kornere gönderdi.

İlk gol, 20. dakikada geldi. Torreira'nın vuruşu, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 0-1. Galatasaray, 28. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ortasında, Mertens'in aşırtma vuruşu kaleci Muslera'yı geçerek fileleri havalandırdı: 0-2. İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarıda Fenerbahçe Yanıt Verdi

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Dzeko'nun penaltısıyla skoru 1-3'e getirdi.

Mertens ve Osimhen'in Öne Çıkan Performansları

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, derbide ilk kez Fenerbahçe'ye gol atarak takıma önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, Victor Osimhen de maçta yaptığı asistle dikkat çekti. Osimhen, takımının ikinci golünü atan Mertens'e pas vererek bir kez daha skora katkıda bulundu.

Dzeko'nun Golü ve Torreira'nın İstatistiği

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, derbide penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti. Galatasaray'da ise Lucas Torreira'nın attığı ilk gol, istatistiğe Livakovic'in kendi kalesine yazıldığı için değerlendirilmedi.

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