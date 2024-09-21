Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu | Derbi maçı kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünün ardından heyecan dolu anlar yaşandı. Galatasaray, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle kapattıktan sonra, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek skoru 1-3'e taşıyarak galibiyet elde etti.
Ülker Stadyumu'ndaki mücadele sarı kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
lk Yarının Belirleyici Anları
Maçın başlama düdüğünden itibaren Fenerbahçe, 10. dakikada Dzeko ile etkili bir atak geliştirdi. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Dzeko'nun sert şutu, az farkla yandan dışarı çıktı. 20. dakikada Galatasaray, Kaan Ayhan'ın pasıyla gol pozisyonuna girdi; ancak Livakovic, Sara'nın yakın mesafeden çektiği şutu kornere gönderdi.
İlk gol, 20. dakikada geldi. Torreira'nın vuruşu, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 0-1. Galatasaray, 28. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ortasında, Mertens'in aşırtma vuruşu kaleci Muslera'yı geçerek fileleri havalandırdı: 0-2. İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarıda Fenerbahçe Yanıt Verdi
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Dzeko'nun penaltısıyla skoru 1-3'e getirdi.