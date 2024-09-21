Kerem Demirbay: En büyük geldiğinde ağırlık oluyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi.
Kerem Demirbay, derbi sonrasında Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi.
Kerem Demirbay, derbi sonrasında Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak. Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." dedi.