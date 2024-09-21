Kerem Demirbay: En büyük geldiğinde ağırlık oluyor!

Kerem Demirbay ezeli rakiplerine göndermede bulundu. [Anadolu Ajansı]

Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak. Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." dedi.