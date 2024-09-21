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Kerem Demirbay: En büyük geldiğinde ağırlık oluyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Demirbay, 3-1 kazanılan derbi sonrasında Fenerbahçe hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli orta saha rakiplerinin oyununu eleştirdi ve " Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 00:26 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 00:26
Kerem Demirbay: En büyük geldiğinde ağırlık oluyor!

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Galatasaray, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Kerem Demirbay, derbi sonrasında Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.

Kerem Demirbay ezeli rakiplerine göndermede bulundu. [Anadolu Ajansı]Kerem Demirbay ezeli rakiplerine göndermede bulundu. [Anadolu Ajansı]

Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak. Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." dedi.

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