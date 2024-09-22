Jose Mourinho ve Ali Koç tartıştı mı? Fenerbahçe’den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho arasında geçtiği iddia edilen tartışnma hakkında yalanlama mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho arasında geçtiği iddia edilen tartışnma hakkında yalanlama mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.
Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.
Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.
Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."