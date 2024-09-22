SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho ve Ali Koç tartıştı mı? Fenerbahçe'den açıklama

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe için Teknik Direktör Jose Mourinho ile Başkan Ali Koç hakkında yaşandığı iddia edilen tartışma sonrası açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 17:20
Jose Mourinho ve Ali Koç tartıştı mı? Fenerbahçe’den açıklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho arasında geçtiği iddia edilen tartışnma hakkında yalanlama mesajı yayımladı.

Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına da katılmamıştıJose Mourinho Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına da katılmamıştı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."

SON DAKİKA