Melo'dan Mourinho sözleri! "Onunla birkaç kez yüzleştik"

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Melo'nun o sözleri:

"Her zaman fanatik bir Galatasaray taraftarıyım" diyen Brezilyalı oyuncu, Jose Mourinho'nun ilk derbisi olmasının da altını şöyle çizdi: "Mourinho büyük teknik direktör, ona özel biri denmesi tabi ki tesadüf değil."

"Onunla birkaç kez yüzleşme fırsatım oldu. Bazılarını kazandım, bazılarını kazanamadım ama o harika bir teknik direktör. Bu kadar büyük antrenörünüz, bu kadar çok ünvanınız ve bu kadar zekanız varsa, bu gibi maçları zaten kazanmanız gerekir. Ancak G.Saray daha güçlü bir takım."