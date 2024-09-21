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Melo'dan Mourinho sözleri! "Onunla birkaç kez yüzleştik"

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Melo'nun çok konuşulacak o sözleri...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 12:58 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 12:59
Melo’dan Mourinho sözleri! Onunla birkaç kez yüzleştik

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Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Melo'nun o sözleri:

"Her zaman fanatik bir Galatasaray taraftarıyım" diyen Brezilyalı oyuncu, Jose Mourinho'nun ilk derbisi olmasının da altını şöyle çizdi: "Mourinho büyük teknik direktör, ona özel biri denmesi tabi ki tesadüf değil."

"Onunla birkaç kez yüzleşme fırsatım oldu. Bazılarını kazandım, bazılarını kazanamadım ama o harika bir teknik direktör. Bu kadar büyük antrenörünüz, bu kadar çok ünvanınız ve bu kadar zekanız varsa, bu gibi maçları zaten kazanmanız gerekir. Ancak G.Saray daha güçlü bir takım."

Melo kariyerinde birçok kez Fenerbahçe derbisine çıktı. (AA)Melo kariyerinde birçok kez Fenerbahçe derbisine çıktı. (AA)
"O STATTA KUPA KALDIRDIM"

"Ben fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a, taraftarına tutkum var, kulübü seviyorum, hiçbir Galatasaray maçında özellikle bir derbide kazanamaz deme ihtimalim yok. Tabii ki çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin seyircisi önünde evinde oynamak gerçekten çok zor. Ama şu da bir gerçek ki Fenerbahçe'nin stadında kupa kazandım. Kadro olarak daha güçlü olduğu için Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum."

Melo, Galatasaray taraftarının sevgilisi haline geldi. (AA)Melo, Galatasaray taraftarının sevgilisi haline geldi. (AA)
"BARIŞ'IN GÜCÜ İNANILMAZ"

"Galatasaray deyince aklımıza hep takımın uluslararası büyük yıldızları gelir. Osimhen, Icardi, Muslera, Torreira, Sanchez gibi… Onlar çok büyük futbolcular ve böylesine zorlu bir derbide çok katkıları olacak. Ama bence büyük bir yıldız daha var. O da Barış Alper Yılmaz. Onu yakından takip ediyorum."

"Maçın adamı Barış Alper Yılmaz olacak, çok hızlı ve çok gol atıyor. İnanılmaz bir fizik gücü var. Ona hayranım. Fenerbahçe'nin Barış'ı tutabilmesi için özel planlar yapması gerecek. Her zaman önlem alınması gereken bir futbolcu."

Melo Galatasaray'a Juventus'tan transfer olmuştu. (REUTERS)Melo Galatasaray'a Juventus'tan transfer olmuştu. (REUTERS)
"OSIMHEN KİLİT OLUR!"

"Osimhen büyük bir oyuncu, bunu Chelsea ve PSG gibi büyük takımların onu istemesinden anlıyoruz. Napoli'de patladı. Onu kadroya katmak büyük bir fırsattı. Takımın büyük bir oyuncusu olarak harika bir maç çıkaracağına inanıyorum. Napoli'de şampiyonluğu var, Napoli'de şampiyonluğun yıldızıydı. Umarız bu yıl Galatasaray'da aynı performansı gösterecek. Derbinin kilit isimlerinden birisi olacak."

"TORREİRA ATOM KARINCA! BENİM FARKIM GOLLERİM"

"Torreira çok çalışan, takıma yardımcı olan, adeta bir atom karınca... Torreira ile Felipe Melo'yu karşılaştırmanın imkânı yok. 16 gol attığım için tam bir oyuncuydum. Bu başka bir tarz... Torreira'nın kalitesi var, bende de vardı. Torreira her takım için gereklidir, her takımın agresif işler yapacak birine ihtiyacı vardır. Çok yardımcı oluyor, o bir savaşçı, büyük bir aslan."

Melo, Brezilya'da kariyerine devam ediyor. (AA)Melo, Brezilya'da kariyerine devam ediyor. (AA)
"TÜRKİYE'YE DÖNME HAYALİM VAR"

"Galatasaray'ı hayatımın her günü özlüyorum. Dürüst olmak gerekirse sadece Galatasaray değil, Türk halkı, İstanbul. Türkiye'ye en son geldiğimde Kapadokya ile tanışma fırsatım oldu. Türk kardeşlerimin nezaketi hayatımın her günü özlediğim bir şeydir. En kısa sürede Türkiye'ye dönüp Türkiye'de çalışma hayalim var."

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