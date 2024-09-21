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Sneijder'den Fenerbahçe itirafı! "Burak Yılmaz söyledi"

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasına adını yazdıran Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalar yaptı. Hollandalı efsane, 'Fener ağlama' sözlerine ilişkin ise flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 14:17 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 14:17
Sneijder’den Fenerbahçe itirafı! Burak Yılmaz söyledi

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, Galatasaray YouTube Katıl hesabına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynadığı günlerde dair samimi açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, Fenerbahçe derbisi öncesi de flaş bir gerçeği açıkladı.

İşte Sneijder'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"BAŞKA TAKIMLARA GİDEBİLİRDİM AMA..."

"Galatasaray'a gelmeden önce başka takımları seçme şansım vardı. Ama Galatasaray teklif yaptığında biliyorsunuz Hollandalıyım ve ülkemizde çok Türk var. Çok fazla Türk arkadaşım var. Aslında ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer bütün Türk takımlarını bilen bir Hollandalıyım. Bu yüzden bazı takımlar arasında seçim yapmam istendiğinde Galatasaray en üstteydi çünkü Türklerin tutkulu ve duygulu olduğunu biliyordum. Galatasaray'la da kupalar kazanacağımı biliyordum."

Sneijder, Galatasaray efsaneleri arasında yer alıyor. (AA)Sneijder, Galatasaray efsaneleri arasında yer alıyor. (AA)
"GALATASARAY TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ"

"Galatasaray benim kalbimde. İstanbul'a indiğim andan itibaren buradaki taraftarlar beni tekrar çok sıcak şekilde karşıladı. Şehri seviyorum, kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum. Her zaman söylerim, bizim taraftarımızın dünyanın en iyi taraftarı."

"F.BAHÇE'YE GOL ATMAK GÜZEL"

"Fenerbahçe maçını hala hatırlıyorum. İki gol attığım o kaleyi gördüğümde anılarım anında canlandı. Herkes beni Fenerbahçe'ye attığım iki golle hatırlıyor. Bilirsiniz Fenerbahçe'ye karşı gol atmak ve bunu yarıştayken yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu tarz maçlarda fark yaratan kişi olmalısınız. Ben bu farkı yaratabildim ve o akşam maçı kazandığımız için mutluyum."

Sneijder, birçok Fenerbahçe derbisine çıktı. (AA)Sneijder, birçok Fenerbahçe derbisine çıktı. (AA)
"FENER AĞLAMA'YI HATIRLATIYORLAR"

"Şampiyonluk kutlamalarının olacağını biliyordum ama bu kadarını beklememiştim. Bu gerçekten büyüktü. Gecenin sonunda Burak Yılmaz bana 'bunu söylemelisin' dedi. Ve bende mikrofonu aldım. 8 yıl sonra İstanbul'a geldiğimde insanlar bana hala "Fener ağlama" sözlerimi hatırlatıp duruyor. Yani beni her zaman sahada yaptıklarımızla hatırlıyorlar. Taraftar olmazsa futbol olmaz."

JUVENTUS MAÇI HAKKINDA

"Aslında o anda Inter ve Juventus'un rakip olduklarını pek düşünmemiştim. Bilirsin, bu İtalya'daki en ateşli maçtır. Ben sadece maçı bizim için kazanmak istiyordum. Gruplardan çıkmak istiyorduk. O zamanlar gerçekten çok güçlüydük. Ve sonunda başardık. O golü attıktan sonra o maçı kazanacağımıza inancımız tamdı."

Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye 3 gol attı. (AA)Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye 3 gol attı. (AA)
"G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYORUM"

"Galatasaray formasını üzerimde taşımak ve bir efsane olarak anılmak ve bana özel efsane formanın olması bu asla unutamayacağım bir şey. Buraya daha sık gelmek istiyorum ve inşallah bir gün antrenör olarak."

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