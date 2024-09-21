Sneijder'den Fenerbahçe itirafı! "Burak Yılmaz söyledi"

"BAŞKA TAKIMLARA GİDEBİLİRDİM AMA..." "Galatasaray'a gelmeden önce başka takımları seçme şansım vardı. Ama Galatasaray teklif yaptığında biliyorsunuz Hollandalıyım ve ülkemizde çok Türk var. Çok fazla Türk arkadaşım var. Aslında ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer bütün Türk takımlarını bilen bir Hollandalıyım. Bu yüzden bazı takımlar arasında seçim yapmam istendiğinde Galatasaray en üstteydi çünkü Türklerin tutkulu ve duygulu olduğunu biliyordum. Galatasaray'la da kupalar kazanacağımı biliyordum."

Sneijder, Galatasaray efsaneleri arasında yer alıyor. (AA)

"GALATASARAY TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ"



"Galatasaray benim kalbimde. İstanbul'a indiğim andan itibaren buradaki taraftarlar beni tekrar çok sıcak şekilde karşıladı. Şehri seviyorum, kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum. Her zaman söylerim, bizim taraftarımızın dünyanın en iyi taraftarı."

"F.BAHÇE'YE GOL ATMAK GÜZEL"

"Fenerbahçe maçını hala hatırlıyorum. İki gol attığım o kaleyi gördüğümde anılarım anında canlandı. Herkes beni Fenerbahçe'ye attığım iki golle hatırlıyor. Bilirsiniz Fenerbahçe'ye karşı gol atmak ve bunu yarıştayken yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu tarz maçlarda fark yaratan kişi olmalısınız. Ben bu farkı yaratabildim ve o akşam maçı kazandığımız için mutluyum."