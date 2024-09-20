Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti

Süper Lig'in dünya derbisine artık sayılı saatler kaldı. Şampiyonluğun favorilerinden Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.
Süper Lig'in dünya derbisine artık sayılı saatler kaldı. Şampiyonluğun favorilerinden Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.
KAZANAN LİDER OLACAK!
Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.
Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Cimbom, 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.
OSAYİ VE ZİYECH YOK
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech de Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.
GÖZLER KOSTIC'TE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.
Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.
BARIŞ ALPER FORMUYLA DİKKAT ÇEKTİ
Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.
Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.
7 OYUNCU İLK KEZ
Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor...
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai) Mertens, Barış, Osimhen.