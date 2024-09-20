Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti

Mertens ve Oosterwolde yine karşı karşıya gelecek. (AA)

KAZANAN LİDER OLACAK!



Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.



Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.



Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Cimbom, 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.