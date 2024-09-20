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Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11'ler netleşti

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde en merak edilen konuların başında, ilk 11'ler geliyor. Jose Mourinho ve Okan Buruk, sahaya süreceği isimleri belirledi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 10:40 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 10:40
Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti

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Süper Lig'in dünya derbisine artık sayılı saatler kaldı. Şampiyonluğun favorilerinden Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.

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KAZANAN LİDER OLACAK!

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Cimbom, 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.

Ziyech, derbide forma giyemeyecek. (AA)Ziyech, derbide forma giyemeyecek. (AA)

OSAYİ VE ZİYECH YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech de Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Filip Kostic ile Galatasaray da ilgileniyordu. (AA)Filip Kostic ile Galatasaray da ilgileniyordu. (AA)

GÖZLER KOSTIC'TE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.

Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz, 4 maçtır gol atıyor. (AA)Barış Alper Yılmaz, 4 maçtır gol atıyor. (AA)
BARIŞ ALPER FORMUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'de 7 isim ilk derbi heyecanını yaşayacak. (AA)Fenerbahçe'de 7 isim ilk derbi heyecanını yaşayacak. (AA)

7 OYUNCU İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.

Okan Buruk ve Jose Mourinho ilk kez karşı karşıya gelecek. (takvim.com.tr / Fotoğraf Servisi))Okan Buruk ve Jose Mourinho ilk kez karşı karşıya gelecek. (takvim.com.tr / Fotoğraf Servisi))

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor...

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai) Mertens, Barış, Osimhen.

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