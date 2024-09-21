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Galatasaray'ın 2 yıldızı Fenerbahçe maçında yok!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların karşılaşma öncesinde kadrosu belirlenirken, 2 yıldızın Kadıköy'e götürülmeyeceği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 14:40 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 14:44
Galatasaray’ın 2 yıldızı Fenerbahçe maçında yok!

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların karşılaşma öncesinde kadrosu belirlenirken, 2 yıldızın Kadıköy'e götürülmeyeceği öğrenildi.

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Galatasaray'da sakatlığı devam eden Hakim Ziyech'in yanı sıra Yusuf Demir'in de kadroda olmayacağı belirtildi.

Yusuf Demir, özel aracıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

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