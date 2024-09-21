Galatasaray’ın 2 yıldızı Fenerbahçe maçında yok!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların karşılaşma öncesinde kadrosu belirlenirken, 2 yıldızın Kadıköy'e götürülmeyeceği öğrenildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların karşılaşma öncesinde kadrosu belirlenirken, 2 yıldızın Kadıköy'e götürülmeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Hakim Ziyech'in yanı sıra Yusuf Demir'in de kadroda olmayacağı belirtildi.
Yusuf Demir, özel aracıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.