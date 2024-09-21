Galatasaray’ın 2 yıldızı Fenerbahçe maçında yok!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların karşılaşma öncesinde kadrosu belirlenirken, 2 yıldızın Kadıköy'e götürülmeyeceği öğrenildi.

Yusuf Demir, derbi heyecanı yaşayamayacak. (AA)

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Hakim Ziyech'in yanı sıra Yusuf Demir'in de kadroda olmayacağı belirtildi.

Yusuf Demir, özel aracıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.