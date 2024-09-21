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Kerem Aktürkoğlu'dan derbi paylaşımı!

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan da mesaj geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 15:12 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 15:12
Kerem Aktürkoğlu’dan derbi paylaşımı!

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Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan sarı-kırmızılı takıma mesaj geldi.

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu. (AA)Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu. (AA)
"BAŞARILAR GALATASARAY'IM"

Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde" şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" ifadelerini yazdı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı büyük ilgi çekti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine 2 maç 2 golle başladı. (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine 2 maç 2 golle başladı. (REUTERS)

Kerem, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz temsilcisindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da iki maçta iki gol attı.

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