Kerem Aktürkoğlu’dan derbi paylaşımı!

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu. (AA)

"BAŞARILAR GALATASARAY'IM"



Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde" şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" ifadelerini yazdı.



Milli futbolcunun bu paylaşımı büyük ilgi çekti.