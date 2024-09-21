Rams Park'tan otobüslerle hareket eden 2 bin sarı kırmızılı futbolsever, deplasman tribünündeki yerini alarak maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray taraftarları takımlarını desteklemek için Ülker Stadyumu 'na geldi.

Galatasaraylı bir taraftar Ülker Stadyumu'na elinde Kur'an-ı Kerim ile gitti. [GS TV - Ekran Alıntısı]

KUR'AN-I KERİM İLE GİTTİ

Galatasaraylı taraftarların Ülker Stadyumu'na gittiği sırada bir kişinin elinde Kur'an-ı Kerim olması dikkat çekti. Sarı kırmızılı futbolsever, GS TV'ye hafız olduğunu açıkladı.