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Galatasaray taraftarları Ülker Stadyumu'nda! Kur'an-ı Kerim detayı

Fenerbahçe ile Süper Lig'in 6'ıncı haftasında karşılaşacak olan Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Bir taraftarın elinde Kur'an-ı Kerim olması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 17:32
Galatasaray taraftarları Ülker Stadyumu’nda! Kur’an-ı Kerim detayı

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Galatasaray taraftarları takımlarını desteklemek için Ülker Stadyumu'na geldi.

Rams Park'tan otobüslerle hareket eden 2 bin sarı kırmızılı futbolsever, deplasman tribünündeki yerini alarak maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray taraftarları Ülker Stadyumu'ndaki yerini aldı. [X - Depar Sports hesabı]Galatasaray taraftarları Ülker Stadyumu'ndaki yerini aldı. [X - Depar Sports hesabı]

Galatasaraylı bir taraftar Ülker Stadyumu'na elinde Kur'an-ı Kerim ile gitti. [GS TV - Ekran Alıntısı]Galatasaraylı bir taraftar Ülker Stadyumu'na elinde Kur'an-ı Kerim ile gitti. [GS TV - Ekran Alıntısı]

KUR'AN-I KERİM İLE GİTTİ

Galatasaraylı taraftarların Ülker Stadyumu'na gittiği sırada bir kişinin elinde Kur'an-ı Kerim olması dikkat çekti. Sarı kırmızılı futbolsever, GS TV'ye hafız olduğunu açıkladı.

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