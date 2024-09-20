SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in erteleme maçında Trabzonspor Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Bordo mavililer, normal sürenin son dakikasına 2-0 geride girdiği maçtan 1 puan çıkarmayı başardı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, Fırtına'nın iki yıldızı eleştirilerin odağında kaldı. İşte o yazılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 09:49 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 09:49
Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KIZILCIK ŞERBETİ! - ULAŞ ÖZDEMİR

Dün akşam izlediğim Trabzonspor, son dönemlerin en kötü performansını (son 10 dakika hariç) sergiledi.
Sahada ne fiziksel ne de zihinsel varlık gösterebilen, tamamen dağılmış bir takım vardı. Geçen hafta Aspor yayınında söylemiştim:
"Trabzonspor'un kendine gelmesi, hem bedensel hem de zihinsel olarak toparlanması, 10 ila 12 haftayı bulur." Görünen o ki, buradan ayağa kalkmak gerçekten zor olacak. Bu takım, sezon öncesi kampta neredeyse hiç çalışmamış.

İki hazırlık maçıyla geçiştirilen kamp dönemi, ne ileriye ne geriye adım atabilecek fiziksel düzeye ulaşamamış bir takım var karşımızda. Her şey eksik, her şey yarım! "Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir" derler. Fiziksel yetersizlikler, zihinsel anlamda hazırlıksız girilen bu sezonda yaşananları tamamen açıklıyor. Sahada, başarısız bir atak girişimi ya da basit bir pas hatası sonrasında oyuncuların beden dillerinde özgüven kaybı net bir şekilde görülüyor. İkili mücadele kazanamayan, pres yapamayan, geriye koşamayan bir takım izliyoruz. Oysa ki, sezon başındaki antrenmanların kalitesi, o sezonun kaderini belirler.

Fiziksel ve zihinsel toparlanma sağlandıktan sonra, oyunun taktiksel ve stratejik boyutlarını konuşmaya başlayabiliriz. Ancak o zamana kadar, kızılcık şerbeti içecek Şenol Güneş'in Allah yardımcısı olsun. Zira, karşımızda her anlamda çökmüş bir takım var. Şu an tek ışık, takımın kalesinde parlayan Uğurcan Çakır. Ve Anthony Nwakaeme. 35 yaşında olmasına rağmen, yine klasik performansını sergiledi ve maçı çözen adam oldu.
Oyun zekâsı, top kontrolü ve bitiriciliği tartışmasız seviyede. Yaptığı asistler, rakip savunmayı dağıtan çalımları ve oyuna kattığı sakinlikle Trabzonspor'un en kritik kozlarından biri. Yaşı ilerlemiş olabilir ama futbol zekâsı ve yeteneği hiç yaşlanmıyor.

Trabzonspor Kayserispor deplasmanından 1 puanla ayrıldı. (AA)Trabzonspor Kayserispor deplasmanından 1 puanla ayrıldı. (AA)
SAVIC NİYE ALINDI? - İSKENDER GÜNEN

Şamil Ekinci, Trabzonspor'un efsaneye başkanı ve entelektüel bir isimdi. Kırşehirli olmasına rağmen kalben Trabzonluydu. Öyle bir Trabzon sevdalısıydı ki maddi manevi Trabzonspor'a her şeyini veren mümtaz bir kişilikti. Verdikleri kelimelerle anlatmak çok zor. Trabzonspor ve Türk futbolunun bana göre kaybı çok büyük. Kendisine Alllah'tan rahmet ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum.

Maç kendi sahanızda ama futbolda doğruları yapan taraf Kayserispordu. Topa daha fazla sahip olmak önemli ama herhangi bir veriminiz yoksa sorunlar öne çıkıyor. İlk yarıda pozisyonları bulan, penaltıyı değerlendiremeyen ve ardından golü bulan yine Kayserispor'du. 1-0'dan sonra Kayseri, son vuruşlarda başarılı olsa farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Denswil hiç gereği yokken penaltı yaptı. Savic ise geçen yıl geldiği Atletico Madrid'de performansına bakılmaksınız 'Neden transfer edildi' anlamak mümkün değil. Trabzonspor'un yediği ilk golde hatası büyüktü. Bir de sol bek Eren, Milli Takım'da mükemmel bir performans gösterdi ancak dün Kayseri'nin geliştirdiği atakların birçoğu onun tarafından gerçekleşti. Sol bekteki oyuncunun ilk görevi savunmayı doğru yapmaktır. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklerinden sonra Trabzonspor 2. golü kalesinden görmesine karşın bir direnç ortaya koydu. Önce Umut ardından Denswil ile beraberliği yakaladılar. 2-0'dan geriye dönüş önemli ama Şenol Güneş'in oyunda sorunları çözmesi gerekiyor.

Kayserispor, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. (AA)Kayserispor, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. (AA)
NWAKAEME KURTARDI - ZEKİ UZUNDURUKAN

Beşiktaş karşısında yürekli bir futbol oynayan Trabzonspor'dan, dünkü Kayserispor maçında eser yoktu! Kayserispor öyle etkili kontrataklar geliştirdi ki... Emin olun saymakta zorlandım. Eren Elmalı hayatının en kötü maçını oynadı. Önünde oynayan Orsic takım arkadaşına hiç yardımcı olmadı. Orsic hem hücumda kötüydü, hem de oyunun savunma tarafında hiç yoktu. Trabzonspor'un sonlandıramadığı her atak, Trabzonspor kalesinde pozisyona dönüştü. Hem de ne pozisyonlar...

İşin tuhaf tarafı, Kayserisporlu oyuncular Trabzonspor orta sahasını o kadar kolay geçtiler ki... Bordo-mavili oyuncular, işin savunma yönünde, ikili mücadele tarafında neredeyse hiç yoktu. Her Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'ı yazıyor, konuşuyoruz. Bir de Uğurcan Çakır olmasa, vay Trabzonspor'un haline. Dün bir penaltı kurtardı, net pozisyonlar çıkardı. Beşiktaş maçında muhteşem oynayan Eren Elmalı'nın dün tel tel dökülmesine bir anlam veremedim. Mendy, dökülen savunmaya yardımcı olmaktan orta sahada top yapamadı. Okay yalnız kaldı.

Trabzonspor, sanki ceza sahasında Onuachu varmış gibi sürekli havadan ortalar yapıyor. Şenol Güneş'in bu takıma yerden oynamayı ezberletmesi lazım. İlk yarıda Savic'in sakatlanması, Trabzonspor adına ayrı bir darbe oldu. Hasan Ali'nin attığı gol adeta derslikti. Bu kadar oyundan kopulmaz, bu kadar basit hatalar yapılmaz! Şenol Güneş kenarda sahadaki oyuncularından daha fazla yoruldu. Koca Trabzonspor, Boa Morte'yi durduramadı!

Şenol Güneş, 2. yarıya başlarken iki hamle birden yaptı. Orsic ve Bardhi'yi çıkararak, Nwakaeme ve 19 yaşındaki Poyraz Efe Yıldırım'ı sahaya sürdü. Bu değişiklikler de Trabzonspor'a bir ivme kazandıramadı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci bölümde de Kayserispor kopya ataklar geliştirdi. Mendy ve Uğurcan olmasa, Trabzonspor tarihi bir yenilgi alabilirdi. İlk yarıda Trabzonspor savunmasını yerle bir eden Boa Morte, 63'te yine bordo-mavili oyuncuları adeta ipe dizerek süper futbolunu golle süsledi. Dakikalar 70'i gösterirken Kayserispor'un gol beklentisi 2.46, Trabzonspor'un ise 0.52 idi. Yine Şenol Güneş dokunuşu gördük. 81'de Draguş-Umut Bozok değişikliğini yaptı. Bu hamle ile Trabzonspor gol aramaya başladı. 89'da Umut'un attığı gol umutları da yeşertti. Ardından sihirbaz Nwakaeme'nin muhteşem ortasını Denswil tamamladı ve eşitlik geldi. Uzatma anlarında 'Trabzonspor gibi oynamaya başlayan' bordo mavililer, usta ayakları ile puan aldı. O kadar transfer yapıldı, yine Nwakaeme maçı kurtarmış oldu. Şenol Güneş'in bu futbolcu topluluğu ile işi gerçekten çok zor! Ancak iyi ki Güneş gelmiş, yine takımı toparlayacak olan hoca Güneş'tir. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor'u tebrik etmek lazım. Futbolun bir yürek işi olduğunu gösterdiler.

Kayserispor, maçı 10 kişi tamamladı. (AA)Kayserispor, maçı 10 kişi tamamladı. (AA)

TRANSFER YANLIŞLARI - REHA KAPSAL

Bugüne gelirken sezon başından bakmak gerekir.
Trabzonspor'un ilk 3 transferine bir bakalım; Barisic, Lundstram ve Pedro Malheiro...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bir kenara bırakalım, Beşiktaş'ın ilk 3 transferine bakalım; Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista... Daha önce de söylemiştim, 10 tane, 13 tane oyuncu almaya gerek yok.

Beşiktaş'ın 3 nokta transferiyle fark yarattığını da söylemiştim. Bu transferler genel olarak A'dan Z'ye yanlış. Lundstram'ı alıyorsan, Okay'ı niye alıyorsun? Mendy var orada, Lundstram'ı niye alıyorsun? 3'ü de aynı profil. Barisic alınıyor sol beke ama ağır, oraya dinamik bir oyuncu lazım. Pedro Malheiro alınıyor sağ beke ama ne savunması iyi ne de hücumu...

Dragus geçen sezon 14 gol atabilir fakat Trabzonspor'un santrforu farklı olur. Yarıştığın diğer büyük takımların santrforlarına bak, bir de sezona başlarken kendi santrforuna bak... Oyuncu transferleri yanlıştı ve direkt takıma yansımaya başladı.
Abdullah Avcı, Trezeguet'yi nasıl verdi, o beğenmediğiniz Trezeguet dikine oynuyor, hızlı gidiyor. Geçen sene 10'un üstünde gol attı. İkinci santrfor gibiydi. 5 tane Orsic yapar, beğenmediğiniz Trezeguet... Bu scout ekibi kim? Bu futbol aklı kim? Bu kadar hata olur mu? Şenol Hoca'nın eli henüz net değmedi.

Beşiktaş maçında eksik kaldı, dün de maçın son bölümünde tecrübeli futbolcular büyük takım nasıl oynar onu gösterdi. Burada bir yanlışlık var... Dikine oynasın Trabzonspor deniyor ama alan varsa oynayabilirsin.
Bir takımın nerde, ne zaman dikine oynayacağı çok önemli.
Trabzonspor'da evet yorgunluk var, Beşiktaş maçını nerdeyse 90 dakika 10 kişi oynadılar. Ama bir set hücumu olur, bir sabırlı oyun olur, organizasyon olur, Şenol Hoca yeni geldi ama bu kadar hızlı geçişler yeniyorsa savunmada Trabzonspor'un oyunuyla ilgili soru işaretidir.

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 4 puan topladı. (AA)Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 4 puan topladı. (AA)
DENEYİMSİZ HAKEM - MUSTAFA ÇULCU

Maç başında eski başkan rahmetli Şamil Ekinci ye yapılan saygı duruşu ve alkışlarla uğurlanması Trabzon futbol ikliminin kültürü değerlerine sahip çıkışı muhteşemdi.
Maçın hakemi Mehmet Türkmen sahada çok koşuyor atletik bir hakem.
Ancak bu atletik yapı pozisyon çözümlerinde yeterli olmuyor doğruları VAR'a bırakmadan kendisi çözmeli.
Kayserispor lehine verilen penaltıyı kendisi vermeliydi. Denswil geç kalıyor topla oynayan Cardoso'nun ayağına vuruyor net penaltı. VAR devreye giriyor çok uzun bir inceleme sonrası hakemi izlemeye davet ediyor ve doğru penaltı kararı geliyor.
20'de Cardoso nun Draguş'a kontrolsüz girişi net sarıydı vermedi.
Aynı Cardoso 54'te sarı gördü.
68'de Trabzon golünde Poyraz ofsayt iptal doğru. Pozisyonun başlangıcında Nwakaeme'nin Gökhan'ın yüzüne sol dirsek teması minimum sarı kart olmalıydı hakem veremedi. UEFA standardı bu tür temaslarda eğer kan varsa sarı kesin eğer hareketi silah gibi kullandı diyorsan net kırmızı olmalı diyor.
70'te Cihan'ın pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi devam kararı doğruydu.

73'te Gökhan hakemin eline vuruyor hakeme temas sarı kart hakemin eline böyle vurursan kartın rengi kırmızı olur ama hakem sarı kartla olayı geçiştirdi. Burada Gökhan'a kırmızı kart çıkmalıydı. Bu pozisyonda Nwakaeme yi tutarak durduran Bourabia'ya çıkan sarı kart ise doğruydu.
68'de hakeme güvenini ve saygısını yitiren Gökhan kendi kararlarını kendi vermeye başlayınca 73'te sarıyı gördü 86'da ikinci sarıdan ihraç oldu ki bu ihraç doğruydu.
Bu pozisyonda oyunun başlamasını provoke eden Nazon'a çıkan sarı doğru hakem daha proaktif davranıp bu duruma müdahale etmeliydi geç çıkan bir sarı oldu oyun gerildi. Hakemin zorluk derecesi yüksek maçlar için daha çok deneyime ihtiyacı var Trabzonspor'un beraberlik golünde ofsayt yok.

Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıFırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Süper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. haftaSüper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 5. hafta)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad planladı kilit isimler uyguladı! Sevkiyat ağında İsrail bağı!
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyor
CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması
Arda Turan’dan çok konuşulacak derbi sözleri! Galatasaray kazanırsa...
120 bin TL’lik cep telefonu için geceden kuyruk oldular!
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?
Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...
Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Leyla Alaton’un oğlu Efe Eros Günyeli’den ölüm tehdidi!
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
HAVA DURUMU |Meteoroloji uyardı! Soğuk ve sağanak yağışlı havalar geri dönüyor
ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
SON DAKİKA