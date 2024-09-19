Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı

Sarı kırmızılı ekibin gollerini Hasan Ali Kaldırım ve Aylton Boa Morte kaydetti. Bordo mavililer Umut Bozok ile farkı bire indirdi. Denswil takımı adına eşitliği getirdi.

Trabzonspor 5. haftada da galibiyet alamadı. [Anadolu Ajansı]

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Bellona Kayserispor, VAR uygulamasıyla penaltı atışı kazandı. Boa Morte'nin pasında Cardoso, ceza sahasında Denswil ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, yardımcısına da uyarak korner kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Bellona Kayserispor'da Attamah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi. Dönen topu Nazon tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan pasında Nazon'un dokunduğu top arka direkteki Hasan Ali Kaldırım'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan Çakır ve çizgi üzerindeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu.

16. dakikada Orsic'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken topu kaleci Onurcan Piri, yatarak önledi.

34. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, arka direkte Bardhi'nin kafa vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada Bao Morte'nin pasında ceza alanı içinde Cardoso'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

43. dakikada Nazon, kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza alanına sokularak Bao Morte'yi gördü. Bu futbolcunun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, son anda araya giren Mendy tehlikeyi önledi.

50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Nazon'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

63. dakikada Bellona Kayserispor, ikinci golü buldu. Ani gelişen konuk takım atağında sağ tarafta topla buluşan Nazon, meşin yuvarlağı Boa Morte'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde rakibinden topu kurtararak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-2

74. dakikada Denswil'in kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top arka direkte uygun durumdaki Cihan Çanak'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcu kötü bir kafa vuruşuyla önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

87. dakikada Bellona Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Mendy'nin ceza alanı dışından yerden şutunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak bir kez daha Onurcan topu çeldi. Dönen top ile yakın mesafede buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortasında altıpas içinde Umut Bozok'un dokunduğu topu, kaleci Onurcan Piri güçlükle çıkardı.

90+8. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Denswil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.