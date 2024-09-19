SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırladı. Şenol Güneş'in ilk galibiyetini alabilmek adına çıktığı karşılaşmada bordo mavililer rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Fırtına, pazartesi akşamı Gaziantep FK dpelasmanında 3 puan mücadelesi verecek. İşte Trabzonspor - Kayserispor maçında yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 18:55 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 22:37
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa karşılaşmaları nedeniyle ertelenen 3. hafta mücadelesinde Kayserispor'a 2-0 yenildi.

Sarı kırmızılı ekibin gollerini Hasan Ali Kaldırım ve Aylton Boa Morte kaydetti. Bordo mavililer Umut Bozok ile farkı bire indirdi. Denswil takımı adına eşitliği getirdi.

Trabzonspor 5. haftada da galibiyet alamadı. [Anadolu Ajansı]Trabzonspor 5. haftada da galibiyet alamadı. [Anadolu Ajansı]

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Bellona Kayserispor, VAR uygulamasıyla penaltı atışı kazandı. Boa Morte'nin pasında Cardoso, ceza sahasında Denswil ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, yardımcısına da uyarak korner kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Bellona Kayserispor'da Attamah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi. Dönen topu Nazon tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan pasında Nazon'un dokunduğu top arka direkteki Hasan Ali Kaldırım'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan Çakır ve çizgi üzerindeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu.

16. dakikada Orsic'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken topu kaleci Onurcan Piri, yatarak önledi.

34. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, arka direkte Bardhi'nin kafa vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada Bao Morte'nin pasında ceza alanı içinde Cardoso'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

43. dakikada Nazon, kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza alanına sokularak Bao Morte'yi gördü. Bu futbolcunun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, son anda araya giren Mendy tehlikeyi önledi.

50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Nazon'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

63. dakikada Bellona Kayserispor, ikinci golü buldu. Ani gelişen konuk takım atağında sağ tarafta topla buluşan Nazon, meşin yuvarlağı Boa Morte'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde rakibinden topu kurtararak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-2

74. dakikada Denswil'in kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top arka direkte uygun durumdaki Cihan Çanak'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcu kötü bir kafa vuruşuyla önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

87. dakikada Bellona Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Mendy'nin ceza alanı dışından yerden şutunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak bir kez daha Onurcan topu çeldi. Dönen top ile yakın mesafede buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortasında altıpas içinde Umut Bozok'un dokunduğu topu, kaleci Onurcan Piri güçlükle çıkardı.

90+8. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Denswil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Stefan Savic sakatlandıktan sonra oyundan çıktı. [Anadolu Ajansı]Stefan Savic sakatlandıktan sonra oyundan çıktı. [Anadolu Ajansı]

SAVIC YİNE SAKATLANDI

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Eyüpspor maçının öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.

Karadağlı oyuncu Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans göstermesinin ardından Kayserispor karşısında da ilk 11'de görev yaptı ancak 13 dakika sonra yine sakatlandı.

Deneyimli stoperin yerine Ozan Tufan dahil oldu.

Denis Draguş Kayserispor maçına ilk 11'de başladı [Anadolu Ajansı]Denis Draguş Kayserispor maçına ilk 11'de başladı [Anadolu Ajansı]

FORVETTE DENIS DRAGUŞ

Trabzonspor'da Şenol Güneş, Kayserispor maçında Denis Draguş'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Simon Banza'nın statü gereği forma giyememesi ve Enis Destan'ın sakatlığı sonrasında forma şansı bulan Romen futbolcu çoğunlukla kanatlara giderek pozisyon yakalamaya çalıştı.

UMUT BOZOK GOLLE DÖNDÜ

Fırtına'nın golcü futbolcusu Umut Bozok, Şenol Güneş dönemindeki ilk maçında ağları sarsmayı başardı. Deneyimli forvet, oyuna girdikten sonra farkı bire indirip beraberliği getirmeye de çok yaklaştı ancak ikinci pozisyonda Onurcan Piri'yi geçemedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a yeni saldırı! Nasrallah konuşurken peş peşe patlamalar
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
Devlet Bahçeli’den MHP’nin MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Eylül ayında 40’lara inecek
Okan Buruk’tan radikal karar! Fenerbahçe 11’inde tüm bölgeler değişiyor
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler değerlendirdi! İşte piyasaların ilk tepkisi
SON DAKİKA