Galatasaray’dan Kadıköy’de inanılmaz seri!

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son 7 sezonda Kadıköy'deki maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçtaki performansıyla dikkati çekiyor."Cimbom", ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Ülker Stadı'ndaki son 7 maçta sadece 1 kez mağlup olurken, üçer kez de galibiyet ve beraberlik yaşadı.

GOLLERDE ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı ekip, son 7 sezonda Kadıköy'de rakibi Fenerbahçe'den daha fazla gol attı.Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibine 8 gol atarken, 4 kez de topu ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılarda Henry Onyekuru iki kez fileleri havalandırırken, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mustafa Muhammed, Ryan Donk ile Radamel Falcao da birer gol kaydetti. Fenerbahçe'de ise Miha Zajc, Serdar Dursun, Max Krause ve Eljif Elmas, son 7 maçta Galatasaray'a birer gol attı.