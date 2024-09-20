Napoli'den Osimhen itirafı! "Gitmek istemedi"

Galatasaray 'ın Napoli 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen 'in transferiyle ilgili olarak İtalyan takımının sportif direktörü Giovanni Manna'dan önemli açıklamalar geldi.

Victor Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon euro. (AA)



Radio CRC'ye konuşan Manna, Osimhen'in Galatasaray'a gidişinin bir fırsat transferi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'da transfer piyasası kapanmıştı ve yaz dönemi biter bitmez Osimhen için bize geldiler. Başlangıçta kiralık olarak transfere Osimhen de biz de pek sıcak bakmıyorduk. Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu çözüm herkesi memnun etti. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı."