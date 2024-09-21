Dünya devleri Beşiktaş’ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu’nu yakın markaja aldı

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Hekimoğlu , Avrupa 'ınn önemli kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. A takımda forma giydiğinden beri dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde attığı golle taraftarların beğenisini kazanan Mustafa için İspanyollar'ın köklü kulübü harekete geçti. Valencia 'nın Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Eyüpspor maçında Mustafa Hekimoğlu'nu tribünden izleyeceği bildirildi.





GIO'NUN GÖZÜNE GİRDİ



Valencia scoutlarının genç forvetin gelişimini yakından takip ettiği ve sezon boyunca oynayacağı maçlarda onu markaja alacakları belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Semih Kılıçsoy'da olduğu gibi Mustafa Hekimoğlu konusunda da acele etmediği ve iki oyuncuya gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Mustafa'ya İspanya dışında Almanya ve Fransa'dan da teklifler var. Güçlü fiziği ve son vuruşlardaki başarısıyla dikkatleri çeken genç golcü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı. Mustafa Hekimoğlu 6 resmi maçta 1 gol attı.