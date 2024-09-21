PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dünya devleri Beşiktaş’ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu'nu yakın markaja aldı

Beşiktaş'ın öz kaynaklarından yetişen Mustafa Hekimoğlu, Avrıupa devlerini peşine takmaya başladı. İspanyollar’ın köklü kulübü Valencia, 17 yaşındaki golcüyü yakından takip edecek. Fransız ve Alman kulüpleri de onu izliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 07:01 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 07:08
Dünya devleri Beşiktaş’ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu’nu yakın markaja aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Hekimoğlu, Avrupa'ınn önemli kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. A takımda forma giydiğinden beri dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde attığı golle taraftarların beğenisini kazanan Mustafa için İspanyollar'ın köklü kulübü harekete geçti. Valencia'nın Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Eyüpspor maçında Mustafa Hekimoğlu'nu tribünden izleyeceği bildirildi.



GIO'NUN GÖZÜNE GİRDİ

Valencia scoutlarının genç forvetin gelişimini yakından takip ettiği ve sezon boyunca oynayacağı maçlarda onu markaja alacakları belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Semih Kılıçsoy'da olduğu gibi Mustafa Hekimoğlu konusunda da acele etmediği ve iki oyuncuya gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Mustafa'ya İspanya dışında Almanya ve Fransa'dan da teklifler var. Güçlü fiziği ve son vuruşlardaki başarısıyla dikkatleri çeken genç golcü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı. Mustafa Hekimoğlu 6 resmi maçta 1 gol attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA