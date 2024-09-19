Derbide bunu başaran kazanıyor! Dev maç öncesi öne çıkan istatistikler

Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek.
İLK GOL ÖNEMLİ
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Rekabette 29 yılı kapsayan son 62 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 62 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 62 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
Djiku, Rams Park'ta oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.
SON 2 DERBİDE 1 GOL ATILDI
İki ekibin ligde geçen sezon karşı karşıya geldiği son 2 derbi maçta 1 gol atıldı.
Kadıköy'de geçen sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken, 90 dakikada yalnızca 1 isabetli şut atıldı. Fenerbahçe 5 şut denemesinde isabet yakalayamazken, Galatasaray ise 8 şutunda yalnızca 1 kez çerçeveyi buldu ancak Livakovic'i geçemedi.
Ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da taraflar kaleyi bulmakta zorlandı.
Galatasaray, taraftarının önündeki maçta 11 şut denemesinde bulunurken, bu şutlarda kaleyi tutturamadı.
Müsabakanın 21. dakikasında Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, rakip kaleye 11 şut çekerken, 1 şutta isabet sağlamayı başardı.
Müsabakanın 71. dakikasında Çağlar Söyüncü'yle öne geçen lacivertli takım, maçta çektiği tek isabetli şutta golü bulurken, sahadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan derbi 0-0 sonuçlandı.
DERBİNİN KADERİ KALECİLERİN ELLERİNDE
Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek, Fenerbahçe ise rakibine ilk puan kaybını yaşatmak istiyor.
Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'da 14. sezonunu oynayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansı, takımlarının alacakları sonuçlarda belirleyici olacak.
Livakovic, iki derbide kalesini gole kapattı
Galatasaray karşısında geçen sezon ligdeki 2 derbide boy gösteren Hırvat kaleci Dominik Livakovic, bu maçlarda kalesinde gol görmedi.
Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, 90 dakikada iki takım yalnızca 1 isabetli şut atabildi.
Fenerbahçe, Muslera'nın koruduğu kaleye isabetli şut çekemezken, Livakovic ise kalesine gelen tek isabetli şutta gole izin vermedi.
Hırvat kaleci, ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da rahat bir karşılaşma çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçta rakip kaleye isabetli şut çekemezken, Livakovic de ligdeki ikinci Galatasaray derbisini de gol yemeden tamamladı.
Dominik Livakovic, geçen sezon derbi mağlubiyeti de yaşamadı. Hırvat file bekçisi; Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik görürken, bu maçlarda kalesinde 2 gol gördü. Livakovic, 2 golü de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmalarda yedi.
Livakovic 4 maçta gol yemedi
Fenerbahçe ligde 5 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.
5 maçta da kaleyi koruyan Dominik Livakovic, Göztepe ile deplasmanda oynanan ve 2-2 biten müsabakada kalesinde gol görürken, kalan 4 maçta rakip forvetlere geçit vermedi.
Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kalesine 13 isabetli şut atılan Hırvat file bekçisi, bu şutların 11'inde gol yemedi.
Geçtiğimiz sezonki derbiler gerilimli geçmişti.
Muslera bu sezon 1 maçta gol yemedi
Galatasaray ligde geride kalan 5 maçta puan kaybı yaşamayıp 15 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 17 gol atıp 4 gol yedi.
5 maçta da kaleyi koruyan Fernando Muslera, bu müsabakaların yalnızca birinde gol yemedi.
5-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında kalesine gelen 1 isabetli şutta gole izin vermeyen Muslera; Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise gol yedi.
Ligdeki 5 maçta kalesine 16 isabetli şut çekilen Uruguaylı kaleci, bu şutlarında yüzde 75'inde başarılı olurken, 4 gole ise engel olamadı.
Muslera'nın derbi deneyimi yüksek
Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 58 derbide görev aldı.
Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 57 golüne engel olamayan Muslera, 24 derbide gol yememeyi başardı.
Muslera, daha önce 26'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli takımla yapılan 31 müsabakada kalesinde 25 gol gören Muslera, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
Muslera, sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında ise en çok gol yediği derbi maçını yaşadı.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.
Derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
KARTLAR HAVADA UÇUYOR
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 50'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 62 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 370 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 62 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktılar.