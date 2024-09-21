PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi: Başrolde Osimhen var

Osimhen’in müthiş hava topu becerisini silaha dönüştürmek isteyen Buruk sürekli kanat hücumları ile Nijeryalı yıldızı besleyecek. Eğer Fenerbahçe önde baskı kurarsa bu kez de Osimhen'e yüksek oynanıp, yıldız futbolcunun servislesiyle gol aranacak. Barış'ın savunma arkası koşuları da sürekli denenecek.

Takvim Takvim
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 07:01 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 07:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi: Başrolde Osimhen var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu akşam Kadıköy'de çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray rakibinden 2 puan önde olmasına rağmen galibiyeti hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un çarşamba gününden bu yana yaptığı çalışmalarda Victor Osimhen üzerinden hücum planları geliştirdiği öğrenildi.



İŞTE TECRÜBELİ HOCANIN DERBİ TAKTİĞİ:

1) Sadece ligin değil Avrupa'nın hava toplarında en etkili 9 numaralarından biri olan Victor Osimhen'i Kadıköy'de çok etkin kullanmak isteyen Okan Buruk kanat hücumlarına büyük önem veriyor. Kaan Ayhan'ın ileri çıkmasını istemeyen tecrübeli hoca, soldan Jakobs ve Barış Alper, sağdan ise Sallai'nin etkili ortaları ile sürekli Osimhen'e orta yapılması talimatını verdi.



2) Okan Buruk, Fenerbahçe'nin olası ön alan baskısına çözümü de Osimhen üzerinden bulmayı planlıyor. 1. bölgede top kaybı istemeyen Buruk'un olası bir baskıda Osimhen'e yüksek oynanmasını istediği, Nijeryalı yıldızın indireceği toplarla pozisyon aranacağı ifade edildi.



3) Galatasaray'ın derbideki planlarından birisi de savunma arkası koşuları. Okan Buruk'un bu konuda da Barış Alper'i özel olarak çalıştırdığı, Osimhen'in de koşularıyla beraber Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçe defansının arkasını zorlayacağı belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Vay’phone vay! 120 bin TL’lik Iphone için sabaha kadar kuyrukta durdular | Şoke eden sahte müşteri iddiası
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
Asgari ücret en az 24.000 TL! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Taban OVP’den geldi | Hesaplar ne diyor?
İstifa edene tazminat hakkı! Nasıl hesaplanıyor? Düşük ücret mi geçerli?
İsrail ile Beyrut arasında misilleme savaşı! Hizbullah duyurdu: Üst düzey ismi İbrahim Akil öldürüldü
Jose Mourinho’nun Galatasaray derbisindeki parolası belli oldu: Baskı ve hız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi: Başrolde Osimhen var
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 6 üniversiteye yeni rektör atandı | İşte o isimler...
Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamakar: Akkuyu’da ilk hedef 2025 | Alman tutuştu: Engellemeye çalışıyorlar
AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar
İstanbul Valiliği’nden sel, su baskını, yıldırım uyarısı! Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak başladı | Hafta sonu hava nasıl olacak?
Esra Erol’da gündeme gelen olayda flaş gelişme! 14 yaşındaki kızı istismar etmişti: Canlı yayında gözaltına alındı
Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy’a ne dedi?
SON DAKİKA