Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi: Başrolde Osimhen var

Bu akşam Kadıköy 'de çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray rakibinden 2 puan önde olmasına rağmen galibiyeti hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk 'un çarşamba gününden bu yana yaptığı çalışmalarda Victor Osimhen üzerinden hücum planları geliştirdiği öğrenildi.





İŞTE TECRÜBELİ HOCANIN DERBİ TAKTİĞİ:



1) Sadece ligin değil Avrupa'nın hava toplarında en etkili 9 numaralarından biri olan Victor Osimhen'i Kadıköy'de çok etkin kullanmak isteyen Okan Buruk kanat hücumlarına büyük önem veriyor. Kaan Ayhan'ın ileri çıkmasını istemeyen tecrübeli hoca, soldan Jakobs ve Barış Alper, sağdan ise Sallai'nin etkili ortaları ile sürekli Osimhen'e orta yapılması talimatını verdi.