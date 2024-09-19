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Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbiden galibiyetle ayrılmak isteyen Galatasaray'da Victor Osimhen en büyük gol silahı olacak. Nijeryalı forvet Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki asistinin ardından gol tabelasını da açmak isterken İtalya'daki büyük takımlara karşı performansı dikkat çekiyor. Ancak oynadığı karşılaşmalara göre elde ettiği istatistik bir hayli düşük. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 19:25
Victor Osimhen’den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

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Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, 6'ıncı haftada Fenerbahçe deplasmanına derbi zaferi için çıkacak.

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek yoluan devam etmek isterken en önemli gol silahı ise Victor Osimhen olacak.

Victor Osimhen ilk derbisinde gol atmak istiyor. [AA]Victor Osimhen ilk derbisinde gol atmak istiyor. [AA]

Nijeryalı santrfor geldiği günden bu yana taraftarla iyi bir uyum yakalarken Çaykur Rizespor karşısında da Abdülkerim'in golünde asisti yapan isim olarak ilk skor katkısını vermişti.

Golcü futbolcu Kadıköy'de bu kez gol atarak hem takımının 3 puanı almasını hem de taraftarın sevinmesini sağlamak için elinden geleni yapacak.

Victor Osimhen ve Michy Batshuayi derbide takımlarının gol silahı olacak. [AA]Victor Osimhen ve Michy Batshuayi derbide takımlarının gol silahı olacak. [AA]

Victor Osimhen'in İtalya'daki büyük maç performansı ise çok yüksek değil. Bugüne kadar çıktığı 21 Serie A maçında 5 gol attı.

İşte yıldız oyuncunun şampiyonluk adaylarına karşı elde ettiği istatistik...

Juventus 7 maçta 2 gol 2 asist
Milan: 1 maçta 0 gol
Inter: 6 maçta 1 asist
Roma: 7 maçta 3 gol

45 numarayla en uçta yer alacak olan Osimhen, Türkiye'deki derbi karnesine golle başlamayı hedefliyor.

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