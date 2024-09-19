Victor Osimhen’den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, 6'ıncı haftada Fenerbahçe deplasmanına derbi zaferi için çıkacak.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek yoluan devam etmek isterken en önemli gol silahı ise Victor Osimhen olacak.
Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, 6'ıncı haftada Fenerbahçe deplasmanına derbi zaferi için çıkacak.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek yoluan devam etmek isterken en önemli gol silahı ise Victor Osimhen olacak.
Nijeryalı santrfor geldiği günden bu yana taraftarla iyi bir uyum yakalarken Çaykur Rizespor karşısında da Abdülkerim'in golünde asisti yapan isim olarak ilk skor katkısını vermişti.
Golcü futbolcu Kadıköy'de bu kez gol atarak hem takımının 3 puanı almasını hem de taraftarın sevinmesini sağlamak için elinden geleni yapacak.
Victor Osimhen'in İtalya'daki büyük maç performansı ise çok yüksek değil. Bugüne kadar çıktığı 21 Serie A maçında 5 gol attı.
İşte yıldız oyuncunun şampiyonluk adaylarına karşı elde ettiği istatistik...
Juventus 7 maçta 2 gol 2 asist
Milan: 1 maçta 0 gol
Inter: 6 maçta 1 asist
Roma: 7 maçta 3 gol
45 numarayla en uçta yer alacak olan Osimhen, Türkiye'deki derbi karnesine golle başlamayı hedefliyor.