Victor Osimhen’den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini Kadıköy'de yenerek yoluan devam etmek isterken en önemli gol silahı ise Victor Osimhen olacak.

Victor Osimhen ilk derbisinde gol atmak istiyor. [AA]

Nijeryalı santrfor geldiği günden bu yana taraftarla iyi bir uyum yakalarken Çaykur Rizespor karşısında da Abdülkerim'in golünde asisti yapan isim olarak ilk skor katkısını vermişti.

Golcü futbolcu Kadıköy'de bu kez gol atarak hem takımının 3 puanı almasını hem de taraftarın sevinmesini sağlamak için elinden geleni yapacak.