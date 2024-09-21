Galatasaray Fenerbahçe maçını veren şifresiz veren kanallar hangileri? GS FB maçını canlı veren yabancı kanallar!

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.