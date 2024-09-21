Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi için heyecan zirvede. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçını veren şifresiz veren kanallar hangileri? GS FB maçını canlı veren yabancı kanallar hangileri? İşte merak edilenler!
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI VEREN ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?
Galatasaray Fenerbahçe maçının yayın hakları beIN Sports'a aittir.
401. KARŞILAŞMA
17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.