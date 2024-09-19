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Okan Buruk'tan radikal karar! Fenerbahçe 11'inde tüm bölgeler değişiyor

Süper Lig'de dev derbiye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk radikal değişikliklere imza atacak. Neredeyse tüm bölgelerde değişime gidecek olan tecrübeli teknik adam, orta sahada ise büyük bir sürprizin hazırlığında. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 16:21 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 16:21
Okan Buruk’tan radikal karar! Fenerbahçe 11’inde tüm bölgeler değişiyor

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbaçe ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk farklı planlar üzerinde duruyor.

Okan Buruk sezona 5'te 5 ile başladı. (AA)Okan Buruk sezona 5'te 5 ile başladı. (AA)
TÜM BÖLGELER DEĞİŞİYOR

Sezona 5'te 5 ile başlayan sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adam neredeyse tüm bölgelerde değişikliğe gidecek.

Galatasaray'da savunma dörtlüsü; Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'tan oluşacak.

Berkan Kutlu, yakaladığı yükselişle dikkat çekiyor. (AA)Berkan Kutlu, yakaladığı yükselişle dikkat çekiyor. (AA)
3'LÜ ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

Galatasaray'ın alışılagelmiş orta sahası da derbi maçıyla beraber değişecek.

Okan Buruk, savunma önünde Torreira ve Berkan Kutlu forma giyecek. İkilinin önünde 10 numara pozisyonunda ise Gabriel Sara olacak.

Sarı kırmızılılarda Mertens ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Victor Osimhen Galatasaray'ın gol umudu olacak. (AA)Victor Osimhen Galatasaray'ın gol umudu olacak. (AA)
YENİ TRANSFERLER 11'DE

Galatasaray'da İsmail Jakobs'un yanı sıra Sallai ve Osimhen de ilk 11'de olacak.

Cimbom'da kanatlar Barış Alper Yılmaz ve Sallai'ye emanet edilecek. İleri uçta ise dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen forma giyecek.

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