Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbaçe ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk farklı planlar üzerinde duruyor.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbaçe ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk farklı planlar üzerinde duruyor.
TÜM BÖLGELER DEĞİŞİYOR
Sezona 5'te 5 ile başlayan sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adam neredeyse tüm bölgelerde değişikliğe gidecek.
Galatasaray'da savunma dörtlüsü; Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'tan oluşacak.
3'LÜ ORTA SAHA DEĞİŞİYOR
Galatasaray'ın alışılagelmiş orta sahası da derbi maçıyla beraber değişecek.
Okan Buruk, savunma önünde Torreira ve Berkan Kutlu forma giyecek. İkilinin önünde 10 numara pozisyonunda ise Gabriel Sara olacak.
Sarı kırmızılılarda Mertens ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
YENİ TRANSFERLER 11'DE
Galatasaray'da İsmail Jakobs'un yanı sıra Sallai ve Osimhen de ilk 11'de olacak.
Cimbom'da kanatlar Barış Alper Yılmaz ve Sallai'ye emanet edilecek. İleri uçta ise dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen forma giyecek.