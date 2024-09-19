Victor Osimhen Galatasaray'ın gol umudu olacak. (AA)

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Galatasaray'da İsmail Jakobs'un yanı sıra Sallai ve Osimhen de ilk 11'de olacak.

Cimbom'da kanatlar Barış Alper Yılmaz ve Sallai'ye emanet edilecek. İleri uçta ise dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen forma giyecek.