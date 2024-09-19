Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, FibaBanka sponsorluk lansmanında açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Arat'ın açıklamalarından öne çıkanlar...



"BASKETBOL TAKIMINI DESTEKLEYİN"



"Beşiktaş camiasına saygılarımı yolluyorum. Basketbol takımını desteklemelerini istiyorum. Geçen sene yarattığımız coşkuyu bu sene de yaşatmalarını istiyorum."

"Bu takımın geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Koç Alimpijevic, Beşiktaş'ın çok sevdiği, inandığı bir insan. Ailesi, Türkiye'yi çok seviyor. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaşlılar Alimpijevic'i seviyor. Takımdan ayrılanlar - gelenler olacaktır. Bu, sporun doğasında var. Biz bunu futbolda da yaşadık. Bunlar yaşanabiliyor. Biz bu işin temelinde, koç Alimpijevic'in felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş, çok mücadelecidir. En zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilir. Geçen sene Sinan Erdem'deki maç, tarihi bir maçtır. 17 bin kişi falan geldi. Bu sene aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da daha iyi bir netice alabilirdik, bu sene aynı iddiamızı devam ettireceğiz."

"Bu arma, bizim sevdamız. Bu arma, kendine en saygın sponsorları yanında buludurma konusunda büyüklerimizin bıraktığı mirastır. Büyüklerimiz, kulübü nasıl idare edileceğini bize öğretmişlerdir. Aynı felsefede, saygın ve Türkiye'ye mal olmuş kurumlarla bir arada olmanın mutluluk ve gururunu yaşayacağız. Bunlar bize büyüklerimizden mirastır. Bunu devam ettireceğiz."

"Beşiktaş basketbolu bir gelenektir. Beşiktaş, çok güzel, saygın bir yerdir."