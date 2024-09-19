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Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme!

Beşiktaş'ta basketbol takımı için sponsorluk anlaşması gerçekleşti. İmzaların ardından başkan Hasan Arat açıklamalarda bulunurken Hüseyin Yücel, Galatasaray'a sponsorluk göndermesinde bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 17:00 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 17:00
Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme!

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, FibaBanka sponsorluk lansmanında açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Arat'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"BASKETBOL TAKIMINI DESTEKLEYİN"

"Beşiktaş camiasına saygılarımı yolluyorum. Basketbol takımını desteklemelerini istiyorum. Geçen sene yarattığımız coşkuyu bu sene de yaşatmalarını istiyorum."

"Bu takımın geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Koç Alimpijevic, Beşiktaş'ın çok sevdiği, inandığı bir insan. Ailesi, Türkiye'yi çok seviyor. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaşlılar Alimpijevic'i seviyor. Takımdan ayrılanlar - gelenler olacaktır. Bu, sporun doğasında var. Biz bunu futbolda da yaşadık. Bunlar yaşanabiliyor. Biz bu işin temelinde, koç Alimpijevic'in felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş, çok mücadelecidir. En zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilir. Geçen sene Sinan Erdem'deki maç, tarihi bir maçtır. 17 bin kişi falan geldi. Bu sene aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da daha iyi bir netice alabilirdik, bu sene aynı iddiamızı devam ettireceğiz."

"Bu arma, bizim sevdamız. Bu arma, kendine en saygın sponsorları yanında buludurma konusunda büyüklerimizin bıraktığı mirastır. Büyüklerimiz, kulübü nasıl idare edileceğini bize öğretmişlerdir. Aynı felsefede, saygın ve Türkiye'ye mal olmuş kurumlarla bir arada olmanın mutluluk ve gururunu yaşayacağız. Bunlar bize büyüklerimizden mirastır. Bunu devam ettireceğiz."

"Beşiktaş basketbolu bir gelenektir. Beşiktaş, çok güzel, saygın bir yerdir."

Hasan Arat, Beşiktaş'ın EuroLeague hedefinin devam ettiğini söyledi. (AA)Hasan Arat, Beşiktaş'ın EuroLeague hedefinin devam ettiğini söyledi. (AA)

"Beşiktaş, EuroLeague konusunda tecrübesi olan bir takım. Bizim seçim sloganımızda EuroLeague girme hedefimiz vardı. Fakat geçen sene futbolda yaşanan sıkıntıdan dolayı Hüseyin Bey ile konuştuk ve önce futbolu toparlayalım dedik. Ana hedeflerimizden biri futbol takımının bir an önce kendine gelmesiydi. Büyük bir transformasyon yaşandı. Bu yaşanırken finansal ihtiyacı beraberinde getirdi. Hüseyin Bey, ihtiyaç olan finansal konuyu futbola aktardı. EuroLeague'de de Wild Card'ı tek takıma veriyorlar. Bizim EuroLeague planımız değişmiş değildir. Göreve geleli 8-9 ay oldu. Bu zaman içinde çok şey yapıldı. Bunu da gelecek sene planlarımızın içerisinde bulunduracağız. Ekonomik olarak uygun olduğu takdirde yapacağız. Yoksa lüzumsuz bir borçlanma içerisine girip böyle bir hedefe koşmak değil. İlk önce geçen sene yarıda kalan EuroCup hedefine ulaşmamız, hatta Wild Card'a gerek kalmadan kupayı kazanıp direkt katılma ihtimalimiz olabilir. Hedeflerinizin olması lazım, bizim hedeflerimiz hala yerindedir. Bu takıma da güveniyoruz. Beşiktaş'ın hayali devam edecektir."

Hüseyin Yücel'den Galatasaray'a gönderme geldi. (AA)Hüseyin Yücel'den Galatasaray'a gönderme geldi. (AA)

GALATASARAY'A GÖNDERME: "BEŞİKTAŞ BUNA YELTENMEZ"

Öte yandan Hüseyin Yücel Galatasaray'a sponsorluk göndermesinde bulundu. Yücel, "Bu sponsorluk çok önemli demiştim. Ülkemizin çok önde gelen markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. İbretle izliyoruz. Son günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiğü belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir." dedi.

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