Galatasaray’da derbi öncesi Icardi müjdesi!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Mauro Icardi, takımla çalıştı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Mauro Icardi, takımla çalıştı.
OKAN BURUK 'YOK' DEMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin 10 güne ihtiyacı var. Derbide kesinlikle yok" demişti.