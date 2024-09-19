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Galatasaray'da derbi öncesi Icardi müjdesi!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Mauro Icardi müjdesi yaşanıyor. Tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Icardi, takımla çalışmalara başladı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 13:38 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 13:40
Galatasaray’da derbi öncesi Icardi müjdesi!

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Mauro Icardi, takımla çalıştı.

Galatasaray'ın antrenmanından görüntü...Galatasaray'ın antrenmanından görüntü...
OKAN BURUK 'YOK' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin 10 güne ihtiyacı var. Derbide kesinlikle yok" demişti.

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