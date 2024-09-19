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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Ocak'ta gelecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. İyi bir transfer dönemi geçiren ve bunu sahaya da yansıtmayı başaran Kartal, ocak ayını da verimli geçirmek için çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılarıin, PSV'nin yıldızını gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 10:12 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 10:12
Beşiktaş’tan sürpriz transfer! Ocak’ta gelecek

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Transfer dönemini sol bek takviyesi yapamadan kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde bu eksikliği gidermek için arayışlarına başladı.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un talebiyle her iki kanatta da oynayabilen bir bek oyuncusu bakan Siyah-Beyazlılar aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Mauro Junior, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterdi.Mauro Junior, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterdi.
MAURO JUNIOR HAMLESİ

Kartal'ın, PSV'nin Brezilyalı sol beki Mauro Junior'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Van Bronckhorst'un da onay verdiği 31 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında.

Mauro Junior, iki bek bölgesinde de oynayabiliyor.Mauro Junior, iki bek bölgesinde de oynayabiliyor.
BİR YOLCU GEREK

Bu sezon 1 maçta sahaya çıkan tecrübeli sol bek geçen sezon ise forma giydiği 21 maçta 1 gol attı. Güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçilen deneyimli ismin Hollanda ekibi ile olan kontratı sezon sonu sona erecek.

Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın transfer yapabilmesi için bir yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor.

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