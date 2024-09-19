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Transfer dönemini sol bek takviyesi yapamadan kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde bu eksikliği gidermek için arayışlarına başladı.



Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un talebiyle her iki kanatta da oynayabilen bir bek oyuncusu bakan Siyah-Beyazlılar aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Mauro Junior, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterdi.

MAURO JUNIOR HAMLESİ



Kartal'ın, PSV'nin Brezilyalı sol beki Mauro Junior'ı gündemine aldığı öğrenildi.



Van Bronckhorst'un da onay verdiği 31 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında.