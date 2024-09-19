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Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de manşetleri süsledi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Brighton'ın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, henüz ikinci maçında ağları sarstı. Oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atan Ferdi, Ada'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 15:55
Ferdi Kadıoğlu İngiltere’de manşetleri süsledi!

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Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibindeki ilk golünü Lig Kupası'nda attı. Lig Kupası'ndaki Wolverhampton maçında 82'de oyuna giren milli futbolcu, 85'te fileleri havalandırmayı başardı.

24 yaşındaki futbolcunun bu golü Ada'da geniş yankı buldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun gol vuruşuFerdi Kadıoğlu'nun gol vuruşu

RTE NEWS: Ferdi Kadıoğlu attığı golle Birghton'a nefes aldırırken, Wolves'e savurganlığının bedelinin ödetti.

SUSSEX EXPRESS: Ne etki ama! Sadece birkaç dakikalığına sahadaydı ve Danny Welbeck'in şutu kurtarıldıktan sonra uyanık kalıp topu ağlara göndererek kulüp için ilk golünü attı. Son dakikalarda tehlikeli işler yaptı.

Ferdi Kadıoğluna gol için 3 dakika yetti! İlk kez ağları sarstıFerdi Kadıoğluna gol için 3 dakika yetti! İlk kez ağları sarstı
Ferdi Kadıoğlu'na gol için 3 dakika yetti! İlk kez ağları sarstı
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