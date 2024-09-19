Ferdi Kadıoğlu İngiltere’de manşetleri süsledi!

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibindeki ilk golünü Lig Kupası'nda attı. Lig Kupası'ndaki Wolverhampton maçında 82'de oyuna giren milli futbolcu, 85'te fileleri havalandırmayı başardı.



24 yaşındaki futbolcunun bu golü Ada'da geniş yankı buldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun gol vuruşu



RTE NEWS: Ferdi Kadıoğlu attığı golle Birghton'a nefes aldırırken, Wolves'e savurganlığının bedelinin ödetti.



SUSSEX EXPRESS: Ne etki ama! Sadece birkaç dakikalığına sahadaydı ve Danny Welbeck'in şutu kurtarıldıktan sonra uyanık kalıp topu ağlara göndererek kulüp için ilk golünü attı. Son dakikalarda tehlikeli işler yaptı.