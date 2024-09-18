Ferdi Kadıoğlu’na gol için 3 dakika yetti! İlk kez ağları sarstı

Brgihton İngiltere Lig Kupası 3.Tur mücadelesinde Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Brgihton İngiltere Lig Kupası 3.Tur mücadelesinde Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
İlk maçına geride kalan haftada çıkan milli futbolcu, ilk golünü Wolverhampton karşısında attı. 82'inci dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna giren Ferdi, 85'te ağları havalandırmayı başardı.
Kaleciden dönen topu tamamlayan yıldız futbolcu skoru 3-1'e getirip farkı ikiye çıkardı.