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Ferdi Kadıoğlu'na gol için 3 dakika yetti! İlk kez ağları sarstı

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ilk golünü kupa mücadelesinde attı. Milli futbolcu 82'inci dakikada oyuna girdiği Wolverhampton maçında 85'te fileleri havalandırdı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 23:35 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 23:38
Ferdi Kadıoğlu’na gol için 3 dakika yetti! İlk kez ağları sarstı

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Brgihton İngiltere Lig Kupası 3.Tur mücadelesinde Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

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İlk maçına geride kalan haftada çıkan milli futbolcu, ilk golünü Wolverhampton karşısında attı. 82'inci dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna giren Ferdi, 85'te ağları havalandırmayı başardı.

Kaleciden dönen topu tamamlayan yıldız futbolcu skoru 3-1'e getirip farkı ikiye çıkardı.

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