Beşiktaş’tan Ajax maçı açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri yer aldı.Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki diğer maçlarında Eintracht Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.