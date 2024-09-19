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Beşiktaş'tan Ajax maçı açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Siyah beyazlılar, karşılaşmanın biletlerini kısa sürede bitiren taraftarlarına teşekkür etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 14:24 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 14:24
Beşiktaş’tan Ajax maçı açıklaması!

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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, 26 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak. Ajax-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan ve bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuzda satışa sunulan biletler, kısa sürede tükenmiştir. Yönetim kurulumuzun 'şeffaflık' ilkesi gereği 13 bin 875 kişinin bilet satın almak üzere bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuza giriş yaptığını belirtir, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki diğer maçlarında Eintracht Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

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