Nuri Şahin’den muhteşem başlangıç! Club Brugge Borusia Dortmund 0-3

Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin, Bundesliga'da çıktığı 3 maçın ikisini kazanıp birinde berabere kalmıştı.
Genç teknik adam ilk Şampiyonlar Ligi macerasında ise Club Brugge ile deplasmanda karşılaştı.
Alman devi sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund ilk maçından 3 puanla ayrıldı
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda müdahalelerini yapan Nuri Şahin, meyvelerini 76'da toplamayı başardı. Jamie Bynoe-Gittens skoru 1-0'a getirdi.
86'da yine aynı isim yine sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Son sözü Sehrou Guirassy söyledi. Mücadele 3-0 sona erdi.
Borussia Dortmund ikinci maçta Celtic ile evinde karşılaşacak
Dortmund 2. hafta mücadelesinde Celtic'i evinde ağırlayacak.