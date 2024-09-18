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Nuri Şahin'den muhteşem başlangıç! Club Brugge Borusia Dortmund 0-3

Borussia Dortmund ile Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Nuri Şahin, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Genç teknik adam sarı siyahlı ekiple çıktığı Club Brugge deplasmanından 3 gol ve puanla dönmeyi başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 00:02 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 00:30
Nuri Şahin’den muhteşem başlangıç! Club Brugge Borusia Dortmund 0-3

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Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin, Bundesliga'da çıktığı 3 maçın ikisini kazanıp birinde berabere kalmıştı.

Genç teknik adam ilk Şampiyonlar Ligi macerasında ise Club Brugge ile deplasmanda karşılaştı.

Alman devi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda müdahalelerini yapan Nuri Şahin, meyvelerini 76'da toplamayı başardı. Jamie Bynoe-Gittens skoru 1-0'a getirdi.

86'da yine aynı isim yine sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Son sözü Sehrou Guirassy söyledi. Mücadele 3-0 sona erdi.

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