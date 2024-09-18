SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Atilla Karaoğlan tepkisi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanancak derbinin hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. Karaoğlan'ın atanması, sarı kırmızılı camiada tepkiyle karşılandı. Başkan Dursun Özbek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 18:25
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Atilla Karaoğlan tepkisi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde karşılaşmayı yöneteceği açıklanan Atilla Karaoğlan ile ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten sert bir açıklama geldi.

Dursun Özbek Atilla Karaoğlan hakkında sert sözler söylediDursun Özbek Atilla Karaoğlan hakkında sert sözler söyledi

Sarı kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, "Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullandım; Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek sadece yönetimler değişmiş, başka hiçbir şey değişmemiş! Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem için bir çok şey söyledim. Başka bir hakem kalmadı mı MHK? Ben çok nadir hakemler hakkında konuşurum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum ama inadına bu hakemi verdiniz. Bu konular dikkate alınmazsa, lig maçları daha da zorlaşacaktır. TFF'ye sesleniyorum, bu atamalara dikkat edin." dedi.

SON DAKİKA