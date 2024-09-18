Yusuf Yazıcı İngiltere’ye gidebilir! Ünlü teknik direktör peşinde

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Trabzonspor'da yetiştikten sonra Lille'de forma giyen ancak sonrasında yeniden bordo mavili ekiple yolları kesişen Yusuf Yazıcı, geçen sezon kulübüne geri dönmüştü. Geride kalan senede 12 gol atıp 4 de asist yapan milli futbolcu, performansıyla övgüler almasına rağmen hiçbir kulüple anlaşmayıp serbest kalmıştı. Şu an hiçbir takımla kontratı bulunmeyen deneyimli oyuncunun yeni durağı hakkında flaş bir iddia geldi.

Yusuf Yazıcı geçen sezon çok iyi bir istatistik elde etti ADI DEVLERLE ANILDI Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan kontratının bitmesi sonrasında Süper Lig'in devleri de harekete geçmişti. Yabancı kontenjanı sebebiyle çok daha önemli bir hale gelen Türk futbolcular nedeniyle iki ekip de girişim yapmıştı. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, tercihini Türkiye'den yana kullanmamıştı.