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Yusuf Yazıcı İngiltere'ye gidebilir! Ünlü teknik direktör peşinde

Lille ile olan kontratı sona erdikten sonra Fransız temsilcisinden ayrılan Yusuf Yazıcı, Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde biten transfer dönemine rağmen hiçbir kulübe imza atmamıştı. Milli futbolcu için her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken İngiliz basını çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 20:35 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 20:55
Yusuf Yazıcı İngiltere’ye gidebilir! Ünlü teknik direktör peşinde

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Trabzonspor'da yetiştikten sonra Lille'de forma giyen ancak sonrasında yeniden bordo mavili ekiple yolları kesişen Yusuf Yazıcı, geçen sezon kulübüne geri dönmüştü.

Geride kalan senede 12 gol atıp 4 de asist yapan milli futbolcu, performansıyla övgüler almasına rağmen hiçbir kulüple anlaşmayıp serbest kalmıştı.

Şu an hiçbir takımla kontratı bulunmeyen deneyimli oyuncunun yeni durağı hakkında flaş bir iddia geldi.

Yusuf Yazıcı geçen sezon çok iyi bir istatistik elde ettiYusuf Yazıcı geçen sezon çok iyi bir istatistik elde etti

ADI DEVLERLE ANILDI

Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan kontratının bitmesi sonrasında Süper Lig'in devleri de harekete geçmişti. Yabancı kontenjanı sebebiyle çok daha önemli bir hale gelen Türk futbolcular nedeniyle iki ekip de girişim yapmıştı.

Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, tercihini Türkiye'den yana kullanmamıştı.

Yusuf Yazıcı şu an boştaYusuf Yazıcı şu an boşta

İNGİLTERE'DEN FLAŞ İDDİA

Şu ana kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Yusuf Yazıcı, HITC Football'un haberine göre; Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth'tan gelen teklifleri değerlendiriyor.

Haberde Birmingham'ın bordo mavili temsilcisini yöneten Unai Emery'nin geçen sezon canlı izleyip takımına karşı mücadele de verdiği eşleşmelerde çok etkilendiği milli futbolcuyu çok istediği aktarıldı.

Yusuf Yazıcı Beşiktaş ve Galatasaray'ın tekliflerini geri çevirdiYusuf Yazıcı Beşiktaş ve Galatasaray'ın tekliflerini geri çevirdi

"DENEYİM KATABİLİR"

Haberde ayrıca, "Yazıcı'nın Emery yönetiminde ilk 11'de oynaması pek olası değil." yorumu yapılırken, 27 yaşındaki oyuncunun, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takıma değerli bir deneyim katacağı vurgulandı.

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