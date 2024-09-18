Manchester City - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hakan Çalhanoğlu takımının 3 puan alması için mücadele verecek

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Inter ile bugüne kadar Avrupa kupalarında bir kez karşılaşan Manchester City, 2023?te Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan mücadeleyi Rodri?nin golüyle 1-0 kazandı.

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında dört farklı İngiliz temsilcisini yenen Inter (Newcastle, Arsenal, Chelsea & Liverpool), turnuva tarihinde bu topraklarda beş farklı ekibi mağlup eden dördüncü takım olmayı hedefliyor (Barcelona; 7, Real Madrid; 5 & Bayern Münih; 5).

Şampiyonlar Ligi?nde oynadığı son 23 maçı kaybetmeyen Manchester City (16G 7B) bu sezon turnuvadaki ilk iki karşılaşmasından mağlup ayrılmazsa, Kupa 1 tarihinin en uzun yenilmezlik serisini egale edecek (Manchester United; Eylül 2007-Mayıs 2009).

Şampiyonlar Ligi?ndeki son 20 maçının üçünü kaybeden Inter (11G 6B), turnuvaya son dokuz katılımının sadece birine galibiyetle başladı (5B 3M).

Şampiyonlar Ligi?nde 50+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim Pep Guardiola (%63.7; 109/171).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi?nde baskı karşısında en yüksek pas yüzdesi yakalayan takım olan Manchester City?nin bu oranı (%89.9), turnuvada mücadele eden diğer 31 takımın 30?unun genel pas isabet oranından daha yüksekti (Real Madrid; %90.2).

Şampiyonlar Ligi?nde 50+ maça çıkan oyuncular arasında Kevin De Bruyne?den (0.35; 25 asist/72 maç) daha yüksek asist ortalaması yakalayan tek isim Neymar (0.37).

Şampiyonlar Ligi?nin son beş sezonunda da ağları havalandıran Lautaro Martinez, Inter formasıyla turnuvada üst üste altı sezonda gol sevinci yaşayan ikinci oyuncu olmayı hedefliyor (Julio Cruz; 2003/04-2008/09).

Şampiyonlar Ligi?nde forma giydiği 39 maçta 41 gol atan Manchester City santrforu Erling Haaland (1.05), turnuva tarihinde en az beş karşılaşmaya çıkan oyuncular arasında maç başına 1+ gol ortalaması yakalayabilen tek isim konumunda.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi?nde en az iki maça çıkan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim olan Inter file bekçisi Yann Sommer (%86), kalesine gelen 29 şutun 25?inde gole izin vermedi.