Arda Güler ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde! Real Madrid Stuttgart 3-1 MAÇ SONUCU

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, ilk hafta mücadelesinde Sttuttgart'ı ağırladı.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf Arda Güler'İn de forma giydiği İspanyol devi oldu.
Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, ilk hafta mücadelesinde Sttuttgart'ı ağırladı.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf Arda Güler'İn de forma giydiği İspanyol devi oldu.
Karşılaşmada ilk devra 0-0 sona erdi.
İkinci devrenin hemen başında Mbappe ile öneçen başkent ekibine karşı 68'de Deniz Undav ağları havalandırıp skoru eşitledi.
83'te Rüdigier kullanaılan köşe vuruşu sonrasında kafayla yaptığı vuruş sonrasında takımını öne geçirdi.
Son dakikada Endrick farkı ikiye çıkardı ve mücadele 3-1 sona erdi.
Milli oyuncumuz Arda Güler son 15 dakika oyuna dahil oldu.