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Arda Güler ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde! Real Madrid Stuttgart 3-1 MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart'ı evinde konuk eden son şampiyon Real Madrid, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eflatun beyazlıları 3 puana götüren golleri Mbappe, Rüdigier ve Endrick attı. Arda Güler ise ilk kez forma giydiği organizasyonda son 15 dakikada oynadı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 00:45 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 01:28
Arda Güler ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde! Real Madrid Stuttgart 3-1 MAÇ SONUCU

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Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, ilk hafta mücadelesinde Sttuttgart'ı ağırladı.

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf Arda Güler'İn de forma giydiği İspanyol devi oldu.

Rüdigier takımının 2. golüne imza attıRüdigier takımının 2. golüne imza attı

Karşılaşmada ilk devra 0-0 sona erdi.

İkinci devrenin hemen başında Mbappe ile öneçen başkent ekibine karşı 68'de Deniz Undav ağları havalandırıp skoru eşitledi.

83'te Rüdigier kullanaılan köşe vuruşu sonrasında kafayla yaptığı vuruş sonrasında takımını öne geçirdi.

Son dakikada Endrick farkı ikiye çıkardı ve mücadele 3-1 sona erdi.

Milli oyuncumuz Arda Güler son 15 dakika oyuna dahil oldu.

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