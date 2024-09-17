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Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atan Kenan Yıldız 3 kez tarihe geçti

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi başladı. Juventus'un PSV ile karşılaştığı mücadelede açılış golü milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan geldi. Bu gol aynı zamanda yeni formatıyla oynanan organizasyonun ilk golü oldu. Başarılı futbolcu, bu turnuvada gol atan en genç Juventus futbolcusu ve Türk oyuncu olarak da yine tarihe geçti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 20:26 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 09:25
Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atan Kenan Yıldız 3 kez tarihe geçti

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Ülkemizi Juventus formasıyla İtalya'da temsil eden Kenan Yıldız, ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde golle tanıştı.

Milli futbolcu, takımının PSV ile oynadığı karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı.

Kenan Yıldız ilk maçındaki gol sonrası böyle sevindiKenan Yıldız ilk maçındaki gol sonrası böyle sevindi

Kenan, Nicolas Gonzalez'den aldığı topla ceza sahasına girdi ve çok klas bri ayak içi vuruşla kaleciyi mağlup ederek takımını 21. dakikada öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda yeni formatıyla oynanan turnuvanın ilk golü olarak da tarihe geçti.

Kenan Yıldız forma numarası olan 10'un Juventus'ta özdeşleşen ismi Del Piero'yu geride bıraktıKenan Yıldız forma numarası olan 10'un Juventus'ta özdeşleşen ismi Del Piero'yu geride bıraktı

Kenan Yıldız ayrıca Alessandro Del Piero'yu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde gol sevinci yaşayan en genç Juventus futbolcusu ve Türk oyuncu oldu.

Kenan Yıldız: 19 yaş 136 gün

Del Piero: 20 yaş 308 gün

Kenan Yıldız PSV maçının en iyi futbolcusu olduKenan Yıldız PSV maçının en iyi futbolcusu oldu

Başarılı futbolcu aynı zamanda maçın da adamı seçildi ve ödülünü aldı.

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