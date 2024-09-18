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Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Derbi bilet fiyatları

TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Derbi heyecanını statta yaşamak isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 09:43 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 09:49
Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Derbi bilet fiyatları

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek. Bu ezeli rekabetin coşkusunu stadyumda yaşamak isteyenler için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin maç biletleri henüz satışa sunulmadı. Maç biletlerinin 17 Eylül bugün saat 14.00'te satışa çıkması bekleniyordu ancak henüz açıklama gelmedi. FB-GS derbisi biletleri satış tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklanmadı. Derbinin biletlerinin satışa sunulmasıyla kategori bazında fiyatlar da netleşecek. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimize eklenecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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