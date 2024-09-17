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Viktor Gyökeres atmaya devam ediyor! Sporting Lizbon Lille 2-0

Yeni formatıyla ilk kez oynanmaya başlayan Şampiyonlar Ligi'nde Sporing Lizbon, Lille'i evinde 2-0 yendi. Yeşil beyazlıları galibiyete götüren golleri Viktor Gyökeres ve Zeno Debast kaydetti.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 01:04 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 01:04
Viktor Gyökeres atmaya devam ediyor! Sporting Lizbon Lille 2-0

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Bu sezon ilk kez uygulanan formatıyla heyecanlı bir sezona tanıklık edilecek Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başladı. Adreslerden biri de Lizbon'du.

Sporting Lizbon evinde ağırladığı Lille'i 2-0 yendi.

Viktor Gyökeres atmaya devam ediyorViktor Gyökeres atmaya devam ediyor

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Pedro Gonçalves'in asistinde Viktor Gyökeres hesabı 1 numaralı organizasyonda da açmış oldu. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 65'i gösterdiğinde bu kez Daniel Bragança'nın pası sonrası Zeno Debast belki de turnuva tarihine geçecek bir vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.

Maç 2-0 bitti.

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