Viktor Gyökeres atmaya devam ediyor! Sporting Lizbon Lille 2-0

Bu sezon ilk kez uygulanan formatıyla heyecanlı bir sezona tanıklık edilecek Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başladı. Adreslerden biri de Lizbon'du.
Sporting Lizbon evinde ağırladığı Lille'i 2-0 yendi.
Bu sezon ilk kez uygulanan formatıyla heyecanlı bir sezona tanıklık edilecek Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başladı. Adreslerden biri de Lizbon'du.
Sporting Lizbon evinde ağırladığı Lille'i 2-0 yendi.
Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Pedro Gonçalves'in asistinde Viktor Gyökeres hesabı 1 numaralı organizasyonda da açmış oldu. İlk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci devrede dakikalar 65'i gösterdiğinde bu kez Daniel Bragança'nın pası sonrası Zeno Debast belki de turnuva tarihine geçecek bir vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.
Maç 2-0 bitti.