Okan Buruk Galatasaray derbisi öncesi konuştu: "Fenerbahçe maçı öncesi"

İşte Okan Buruk'un sözleri;

'Kazanarak liderliği ele geçirmek, puan kaybetmeyen ek takım olmak ve oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyorduk. Rizespor maçındaki gibi oynadık, çok istekliydik. Üretkenlik anlamında bir önceki maçtan daha iyiydik. İkinci yarı tempomuz düştü. Hücumda ofansif bölgeye çok fazla seçeneğimiz yoktu. O rolü oynayacak Yusuf Demir vardı. Ana kadrodan oyuna sokabileceğimiz oyuncu çeşitliliği azdı.'

'Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti, 5'te 5 ile gidiyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacağız.'

'Kavgasız, dövüşsüz ve futbol kalitesinin yüksek olduğu bir derbi olsun. Hakem performansı konuşulmasın. İki takım da kazanmaya çıkacak. Son iki senede 3-0 kazandık ve 0-0 berabere kaldık. Yine kazanmak için gideceğiz. Onlar da kazanmak için tutkulu olacaktır. Sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız. Saha içerisinde kalıp, oyunumuzu oynayacağız. Bu sefer erken bir derbi, iki takım da her ne sonuç olursa olsun bir şey kaybetmeyecek. İki takım da psikolojik üstünlüğü eline geçirmeye çalışacak. Kazanmak için oynayacağız.'