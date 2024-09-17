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UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza! Muslera hangi maçlada oynamayacak?

UEFA, Young Boys ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya 3 maç verdiğini duyurdu. Uruguaylı file bekçisinin oynamayacağı karşılaşmalar da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 19:26 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 19:39
UEFA’dan Muslera’ya 3 maç ceza! Muslera hangi maçlada oynamayacak?

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Galatasaray'ın emektar file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart ile oyundan atılmıştı.

UEFA, yıldız kaleciye 3 maç ceza verildiğini duyurdu.

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FERNANDO MUSLERDA HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK?

Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezası açıklanan Fernando Muslera, ilk 3 karşılaşmada forma giyemeyecek.

Deneyimli eldiven PAOK, Rigas FS ve Elfsborg mücadelelerinde forma kalesinde görev yapamayacak.

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NE OLMUŞTU?

Sarı kırmızılıların ilk maçta 3-2 yenildiği Young Boys'u ağırladığı rövanş mücadelesinde İsviçre ekibi son dakikalarda öne geçmişti.

Fernando Muslera da rakibine attığı tekme sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

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