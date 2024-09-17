UEFA’dan Muslera’ya 3 maç ceza! Muslera hangi maçlada oynamayacak?

Galatasaray'ın emektar file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart ile oyundan atılmıştı.
UEFA, yıldız kaleciye 3 maç ceza verildiğini duyurdu.
Galatasaray'ın emektar file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart ile oyundan atılmıştı.
UEFA, yıldız kaleciye 3 maç ceza verildiğini duyurdu.
FERNANDO MUSLERDA HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK?
Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezası açıklanan Fernando Muslera, ilk 3 karşılaşmada forma giyemeyecek.
Deneyimli eldiven PAOK, Rigas FS ve Elfsborg mücadelelerinde forma kalesinde görev yapamayacak.
NE OLMUŞTU?
Sarı kırmızılıların ilk maçta 3-2 yenildiği Young Boys'u ağırladığı rövanş mücadelesinde İsviçre ekibi son dakikalarda öne geçmişti.
Fernando Muslera da rakibine attığı tekme sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.