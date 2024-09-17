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Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın kendi rekorunu kırdığı golle 1-0 öne geçti. Arından Yunus Akgün 598 gün sonra fileleri havalandırmayı başararak farkı ikiye çıkardı.İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devede ise Yunus bu kez asist yapan isimdi ve Michy Batshuayi'nin fileleri havalandırmasını sağladı. Konuk takım adına ise Furkan Soyalp uzaktan attığı nefis golle takımı adına tek sayıyı kaydetti. Aslan bu sonuçla derbi öncesi hem 5'te 5 yaptı hem de derbiye daha moralli çıkabileceği bir motivasyonu da sağladı. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 19:45 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 22:01
Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK’yı 3-1 yendi

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Şampiyonluk hedefiyle sezona giren ve üst üste elde ettiği 2 zaferin devamını getirmek isteyen Galatasaray, derbi öncesinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Cimbom, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 15'e yükseltti.

Galatasaray Gaziantep FK'yı 3-1 yendiGalatasaray Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Basthuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

11. dakikada sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti.. Meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelerle buluştu.

26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

34. dakikada Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan, sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.

41. dakikada Ömürcan Artan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Barış Alper Yılmaz kendi rekorunu kırdıBarış Alper Yılmaz kendi rekorunu kırdı

GOLÜ ATTI REKORU KIRDI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ağlarını havalandırarak kendi rekorunu kırmayı da başardı.

Yıldız oyuncu ilk kez 4 maç üst üste fileleri havalandırmayı başardı. Barış bu sezon Konyaspor, Adana Demirspor ve Rizespor karşısında da gol sevinci yaşamıştı.

Michy Batshuayi ilk 11'e geri döndüMichy Batshuayi ilk 11'e geri döndü

FORMA BATSHUAYI'DE

Sarı kırmızılılar, Güneydoğu temsilcisi karşısına tek forvetle çıktı.

Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Victor Osimhen'in statü gereği forma giyememesi ile birlikte ileri uçta Michy Batshuayi görev yaptı. Belçikalı futbolcu takımının hücumda etkili olabilmesi adına mücadele verdi.

Yunus Akgün'ün golünde de asisti yapan isim oldu. Ayrıca üçüncü golde de topu ağlara gönderdi.

Yunus Akgün gol sonrası büyük sevinç yaşadıYunus Akgün gol sonrası büyük sevinç yaşadı

598 GÜN SONRA SEVİNDİ

Galatasaray'ın 2. golünü atan Yunus Akgün, tam 598 gün sonra sarı kırmızılı ekiple bu sevinci yaşamış oldu.

Yıldız futbolcu son olarak Ocak 2023'te Giresunspor karşısında ağları sarsmıştı.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli kozlarından biriBarış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri

11. RANDEVU

İki takım bu akşamki maçla birlikte 11'inci kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 10 maçın 8'ini Galatasaray biri hükmen olarak kazandı.

Bir maç berabere sonuçlanırken Gaziantep FK da 1 defa galibiyet sevinci yaşadı.

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