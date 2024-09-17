Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK’yı 3-1 yendi

Şampiyonluk hedefiyle sezona giren ve üst üste elde ettiği 2 zaferin devamını getirmek isteyen Galatasaray, derbi öncesinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Cimbom, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 15'e yükseltti.
Galatasaray Gaziantep FK'yı 3-1 yendi
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Basthuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
11. dakikada sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti.. Meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelerle buluştu.
26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
34. dakikada Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan, sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.
41. dakikada Ömürcan Artan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Barış Alper Yılmaz kendi rekorunu kırdı
GOLÜ ATTI REKORU KIRDI
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ağlarını havalandırarak kendi rekorunu kırmayı da başardı.
Yıldız oyuncu ilk kez 4 maç üst üste fileleri havalandırmayı başardı. Barış bu sezon Konyaspor, Adana Demirspor ve Rizespor karşısında da gol sevinci yaşamıştı.