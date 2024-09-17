Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK’yı 3-1 yendi

Yunus Akgün'ün golünde de asisti yapan isim oldu. Ayrıca üçüncü golde de topu ağlara gönderdi.

Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Victor Osimhen'in statü gereği forma giyememesi ile birlikte ileri uçta Michy Batshuayi görev yaptı. Belçikalı futbolcu takımının hücumda etkili olabilmesi adına mücadele verdi.

Galatasaray 'ın 2. golünü atan Yunus Akgün, tam 598 gün sonra sarı kırmızılı ekiple bu sevinci yaşamış oldu.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri

11. RANDEVU

İki takım bu akşamki maçla birlikte 11'inci kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 10 maçın 8'ini Galatasaray biri hükmen olarak kazandı.

Bir maç berabere sonuçlanırken Gaziantep FK da 1 defa galibiyet sevinci yaşadı.