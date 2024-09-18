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Prag'da görkemli zafer! Sparta Prag Salzburg 3-0 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta maçları devam etti. Sparta Prag evinde Salzburg'u ağırladı. Çekya temsilcisi rakibini 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 21:41 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 07:06
Prag’da görkemli zafer! Sparta Prag Salzburg 3-0 MAÇ SONUCU

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Yenilenen formatıyle ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag, evinde Salzburg'u konuk etti.

İlk hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

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Mücadele 2. dakikada Türk asıllı Finlandiyalı futbolcu Kaan Kairinen'in golü ile başladı.

Victor Olatunji 42'de sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. 58'de Nijeryalı forvet bu kez Qazim Laçi'ye servis yaptı ve skor 3-0 oldu.

Kalan dakikalarda iki takım da gol çizgisini geçemedi ve mücadele bu sonuçla bitti.

Sparta Prag bir sonraki hafta Stuttgart deplasmanına gideken Salzburg ise Brest'i ağırlayacak.

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