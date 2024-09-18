Prag’da görkemli zafer! Sparta Prag Salzburg 3-0 MAÇ SONUCU

Yenilenen formatıyle ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag, evinde Salzburg'u konuk etti.
İlk hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.
Yenilenen formatıyle ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag, evinde Salzburg'u konuk etti.
İlk hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.
Mücadele 2. dakikada Türk asıllı Finlandiyalı futbolcu Kaan Kairinen'in golü ile başladı.
Victor Olatunji 42'de sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. 58'de Nijeryalı forvet bu kez Qazim Laçi'ye servis yaptı ve skor 3-0 oldu.
Kalan dakikalarda iki takım da gol çizgisini geçemedi ve mücadele bu sonuçla bitti.
Sparta Prag bir sonraki hafta Stuttgart deplasmanına gideken Salzburg ise Brest'i ağırlayacak.