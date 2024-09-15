Maximin güç! Fenerbahçe Kasımpaşa’yı Süper Lig’de 2-0 yendi

Karşılaşmaya Allan Saint-Maximin damga vurdu. Fransız yıldız hem attığı golle hem de kazandırdığı penaltıyla galibiyette baş rol oynadı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , Kasımpaşa 'yı 2-0 yenerek moral buldu.

Dusan Tadic maçı 1 golle tamamladı

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tadic, pasını sol kanatta bulunan Saint-Maximin'e aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında pası alan Saint-Maximin, topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1



24. dakikada Da Costa'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



35. dakikada Saint-Maximin ceza sahası içinde rakibini geçerek son çizgiden pasını aktardıktan sonra savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



39. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



40. dakika Winck sağ kanattan son çizgiye inerek topu ceza sahası içine ortaladı. Burada pozisyonu takip eden Brekalo, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı attı.

64. dakikada soldan kazanılan korner atışında Tadic ceza sahasına ortaladı. Ön direkte yükselen Dzeko'nun arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa Çağlar Söyüncü, kale çizgisinin dibinden vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

86. dakikada Fall'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada Fall'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top Ben Ouanes'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.