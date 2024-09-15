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Maximin güç! Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Süper Lig'de 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbaheç, rakibini 2-0 yendi. Sarı lacivertliler, 22'de Allan Saint Maximin'in Türkiye kariyerinde attığı açılış golü ile 1-0 öne geçti. 39'da ise Fransız kanat oyuncusu takımı adına penaltı kazandı ve Dusan Tadic farkı ikiye çıkardı. Mücadele bu skorla sona erdi. İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında yaşanan önemli anlar...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 19:45
Maximin güç! Fenerbahçe Kasımpaşa’yı Süper Lig’de 2-0 yendi

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Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek moral buldu.

Karşılaşmaya Allan Saint-Maximin damga vurdu. Fransız yıldız hem attığı golle hem de kazandırdığı penaltıyla galibiyette baş rol oynadı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tadic, pasını sol kanatta bulunan Saint-Maximin'e aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında pası alan Saint-Maximin, topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

24. dakikada Da Costa'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Saint-Maximin ceza sahası içinde rakibini geçerek son çizgiden pasını aktardıktan sonra savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakika Winck sağ kanattan son çizgiye inerek topu ceza sahası içine ortaladı. Burada pozisyonu takip eden Brekalo, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı attı.

64. dakikada soldan kazanılan korner atışında Tadic ceza sahasına ortaladı. Ön direkte yükselen Dzeko'nun arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa Çağlar Söyüncü, kale çizgisinin dibinden vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

86. dakikada Fall'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada Fall'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top Ben Ouanes'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Allan Saint-Maximin performansıyla tam not aldıAllan Saint-Maximin performansıyla tam not aldı

MAXIMIN HESABI AÇTI

Fenerbahçe'nin bu sezon Al Ahli'den 8 milyon euroluk maaşını karşılama şartıyla kiraladığı Allan Saint-Maximin, bugüne kadar 6 maça çıkmıştı. Fransız yıldız ilk gol sevincini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Tecrübeli oyuncu 22'inci dakikasında ceza sahası yayına yakın bir yerden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 39'da ise kazandırdığı penaltıyı Dusan Tadic gole çevirdi ve fark ikiye çıktı.

Dzeko, 4 maçta 4 gol kaydetti.Dzeko, 4 maçta 4 gol kaydetti.

DZEKO KULÜBEDE

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çok iyi işlere imza atan Edin Dzeko, Kasımpaşa karşısında yedek kulübesinde oturdu.

Jose Mourinho Boşnak yıldızın yerine aynı mevkide forma giyen Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de tercih etti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi maç oynamayacakFenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi maç oynamayacak

FENER HAFTA İÇİ OYNAMAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, play-off etabına kalmadan adını yeni lig sistemindeki gruplara yazdırmıştı. Sarı lacivertlilerin diğer Avrupa temsilcilerimiz gibi maçları ertelenmedi.

Bu nedenle Galatasaray hafta içinde Gaziantep FK'yı ağırlarken Kanarya hafta boyunca dinlenme fırsatı yakalayacak.

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