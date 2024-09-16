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Premier Lig devinden Galatasaray'a Osimhen teklifi!

Transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray büyük ses getirdi. Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı için Premier Lig devlerinin ocak ayında yeniden girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Galatasaray'a teklif edilecek rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 16:54 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 16:54
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde Napoli'den Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı. Aslan'ın bu hamlesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Arabistan'a transferi son anda yatan Osimhen, Napoli'de forma giymek istemediğini duyurmuştu. Bunun üzerine kadro dışı bırakılan ve 9 numaralı forması Lukaku'ya verilen Osimhen, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Osimhen, Abdülkerim Bardakcı'nın golünde asisti yapan isim oldu.Osimhen, Abdülkerim Bardakcı'nın golünde asisti yapan isim oldu.
OCAK AYINDA GİDEBİLİR

Transfer döneminde Arabistan takımlarının yanı sıra PSG ve Chelsea ile de görüşen Osimhen, kulüplerin Napoli ile anlaşamaması nedeniyle transfer olamamıştı.

Özellikle Premier Lig ekiplerinin ara transfer döneminde hem Napoli'nin hem de Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Osimhen, 100 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en pahalı futbolcusu konumunda.Osimhen, 100 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en pahalı futbolcusu konumunda.
6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray'ın Rizespor maçında ilk defa süre alan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Victor Osimhen için Chelsea yeniden devrede.

Gelen haberlere göre Napoli'ye 80 milyon euroluk bonservis bedeli önerecek olan İngiliz kulübü, Galatasaray'ın da onayını almak zorunda. Mavilerin bu doğrultuda sarı kırmızılılara da 6 milyon euroluk teklifte bulunacağı kaydedildi.

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