Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde Napoli'den Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı. Aslan'ın bu hamlesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.



Arabistan'a transferi son anda yatan Osimhen, Napoli'de forma giymek istemediğini duyurmuştu. Bunun üzerine kadro dışı bırakılan ve 9 numaralı forması Lukaku'ya verilen Osimhen, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın yolunu tuttu.