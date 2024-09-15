Trabzonspor’da Cihan Çanak’ın durumu belli oldu! İşte ilk açıklama

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Müsabakanın son dakikalarında Cihan Çanak, Felix Uduokhai ile çarpıştı ve kendini yerde buldu. Bir an bilincini kaybettiği düşünülen genç futbolcuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Cihan Çanak'ın yere düştükten sonra bu halde olması herkesi endişelendirdi
Kulüp doktorunun oynamasını uygun görmemesinin ardından Cihan Çanak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
CİDDİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı(kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.