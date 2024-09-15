Trabzonspor’da Cihan Çanak’ın durumu belli oldu! İşte ilk açıklama

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Müsabakanın son dakikalarında Cihan Çanak, Felix Uduokhai ile çarpıştı ve kendini yerde buldu. Bir an bilincini kaybettiği düşünülen genç futbolcuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.