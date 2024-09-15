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Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın durumu belli oldu! İşte ilk açıklama

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarında Felix Uduokhai ile çarpışan Cihan Çanak, doktor kontrolü sonrasında oyundan çıkarıldı. Yapılan kontrollerde ciddi bulgulara rastlanmadığı açıklandı

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 21:55 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 00:29
Trabzonspor’da Cihan Çanak’ın durumu belli oldu! İşte ilk açıklama

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Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Müsabakanın son dakikalarında Cihan Çanak, Felix Uduokhai ile çarpıştı ve kendini yerde buldu. Bir an bilincini kaybettiği düşünülen genç futbolcuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Cihan Çanak'ın yere düştükten sonra bu halde olması herkesi endişelendirdiCihan Çanak'ın yere düştükten sonra bu halde olması herkesi endişelendirdi

Kulüp doktorunun oynamasını uygun görmemesinin ardından Cihan Çanak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

CİDDİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı(kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.

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