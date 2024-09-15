Doğan’dan Ali Şansalan’a sert sözler: Direkt Beşiktaş forması giyseydi

Ertuğrul Doğan Ali Şansalan hakkında şoke eden sözler söyledi

Doğan şunları söyledi;

"Bugün öncelikle sahada yaklaşık 90 dakika 10 kişi mücadele eden oyuncularımızı kutluyorum. Kırmızı kart doğru bir karar. VAR'ın devreye girmesiyle haklı olarak verildi. Vişça yanlışlıkla da olsa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Aynı VAR, Masuaku'nun pozisyonunda devreye girdi. Hakem takdir haklarının tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Yine Masuaku. Sarı kartı var ve atılmadı. Hakemin yapmadığı tek şey vardı. Direkt Beşiktaş formasıyla çıksa çok daha rahat olurdu. Federasyon başkanımıza güvenimiz tam. Bu durumların düzeltilmesi gerekiyor. İnanıyoruz. Kendi evimizde başka takımlara karşı takdir haklarının kullanılması çok garip. Beşiktaş harika mücadele verdi. Bu akşama gölge düşüren tek konu hakemler oldu."