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Doğan'dan Ali Şansalan'a sert sözler: Direkt Beşiktaş forması giyseydi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile sezonun ilk derbisinde karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bordo mavilileride maçın ardından konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan hakkında sert ifadeler kullanarak; "Eksik yaptığı tek şey vardı. Direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 22:42
Doğan’dan Ali Şansalan’a sert sözler: Direkt Beşiktaş forması giyseydi

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücdele Okay ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Derbinin ardından Ertuğrul Doğan, müsabakanın hakemi Ali Şansalan ile ilgili olarak sert ifadeler kullandı.

Ertuğrul Doğan Ali Şansalan hakkında şoke eden sözler söylediErtuğrul Doğan Ali Şansalan hakkında şoke eden sözler söyledi

Doğan şunları söyledi;

"Bugün öncelikle sahada yaklaşık 90 dakika 10 kişi mücadele eden oyuncularımızı kutluyorum. Kırmızı kart doğru bir karar. VAR'ın devreye girmesiyle haklı olarak verildi. Vişça yanlışlıkla da olsa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Aynı VAR, Masuaku'nun pozisyonunda devreye girdi. Hakem takdir haklarının tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Yine Masuaku. Sarı kartı var ve atılmadı. Hakemin yapmadığı tek şey vardı. Direkt Beşiktaş formasıyla çıksa çok daha rahat olurdu. Federasyon başkanımıza güvenimiz tam. Bu durumların düzeltilmesi gerekiyor. İnanıyoruz. Kendi evimizde başka takımlara karşı takdir haklarının kullanılması çok garip. Beşiktaş harika mücadele verdi. Bu akşama gölge düşüren tek konu hakemler oldu."

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