Yamal meydan okumaya devam ediyor! Girona Barcelona 1-4 MAÇ SONUCU

La Liga 'da Barcelona fırtınası devam ediyor. Sezonun 5'inci haftasıdna Girona ile deplasmanda karşılaşan Katalan temsilcisi, rakibini 4-1 yenerek puanını 15'e yükseltti.

Lamine Yamal 2 gol atarak yıldızlaştı

Karşılaşmada gol perdesini Lamine Yamal açtı. İspanyol yıldız, 30'uncu dakikada skoru 1-0'a getirdi. 37'de ise farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrenin 2. dakikasında Dani Olmo sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. 64'üncü dakikada ise Pedri takımı adına son sözü söyledi.

80'da Stuani'nin golü ev sahibi için teselliden öteye gitmedi.

Barcelona gelecek hafta Villarreal ile yine deplasmanda karşılaşacak. Girona ise Mestella'da Valencia'nın konuğu olacak.