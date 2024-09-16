Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında iki dev takım karşı karşıya geldi. Trabzonspor Papara Park'ta Beşiktaş 'ı konuk etti.

Gedson Fernandes yine ağları havalandırdı

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

37. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

39. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Rafa Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Svensson'un pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

45+6. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kalecisi Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

60. dakikada Masuaku'nun yerden pasında ceza sahası içinde Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.



74. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



90. dakikada sağ çaprazdan Muçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+5. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.