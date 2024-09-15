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Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş'e anlamlı koreografi

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, 5. dönemine başladığı takımıyla yıllar sonra yeniden bir maça çıktı. Taraftarlar da deneyimli çalıştırıcıya 'hoş geldin' temalı bir koreografi hazırlayarak selamladı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 21:35 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 21:35
Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş’e anlamlı koreografi

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Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemindeki ilk maç oynandı.

Bordo mavili taraftarlar, stattaki tüm koltukları doldururken tribünlerde ise Şenol Güneş ile ilgili koreografi yapıldı.

Trabzonspor Taraftarı Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş için koreografi hazırladı. Koreografide, "Birlikte Başaracağız, Tarih Yazacağız" yazısıyla Güneş ile başarılı günler temennisi sunuldu.

Tribünlerin çağırdığı deneyimli teknik direktör duygusal anlar yaşadı.

Şenol Güneş yıllar sonra Trabzonspor'un başında maça çıktıŞenol Güneş yıllar sonra Trabzonspor'un başında maça çıktı

Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Ait olduğu yerde, bizimle" notunu iliştirdi.

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