Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş’e anlamlı koreografi

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemindeki ilk maç oynandı.
Bordo mavili taraftarlar, stattaki tüm koltukları doldururken tribünlerde ise Şenol Güneş ile ilgili koreografi yapıldı.
Trabzonspor Taraftarı Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş için koreografi hazırladı. Koreografide, "Birlikte Başaracağız, Tarih Yazacağız" yazısıyla Güneş ile başarılı günler temennisi sunuldu.
Tribünlerin çağırdığı deneyimli teknik direktör duygusal anlar yaşadı.
Şenol Güneş yıllar sonra Trabzonspor'un başında maça çıktı
Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Ait olduğu yerde, bizimle" notunu iliştirdi.