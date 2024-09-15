Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş’e anlamlı koreografi

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemindeki ilk maç oynandı.

Bordo mavili taraftarlar, stattaki tüm koltukları doldururken tribünlerde ise Şenol Güneş ile ilgili koreografi yapıldı.