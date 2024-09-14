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Cristian Medina için şaşırtan açıklama: "Saygı gösterilmeli..."

Bu sezon transferde oldukça hareketli bir dönemden geçen Fenerbahçe, ocak ayı için de adımını atmış ve Cristian Medina için Boca Juniors ile anlaşmıştı. Yıldız futbolcu için flaş bir açıklama ve tepki dolu sözler geldi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 17:14 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 08:15
Cristian Medina için şaşırtan açıklama: Saygı gösterilmeli...

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Bu sezon katıldığı tüm organizasyonlarda başarılı olmal isteyen Fenerbahçe, kadrosuna birçok dünya yıldızı katıp yerli kontenjanı için de değerli futbolculara imza attırmıştı.

Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat hamleleri ile dünyada ses getiren Kanarya'da ocak ayı için de ilk adım atıldı ve Christian Medina için Boca Juniors ile anlaşma sağlandı. Ancak Arjantin devinden yapılan açıklama geniş yankı uyandırdı.

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EFSANE İSİM KONUŞTU

Fenerbahçe'de Christian Medina gelişmesi yaşandı. Boca Juniors'un futbol efsanesi başkanı Juan Roman Riquelme, yıldız futbolcunun sarı lacivertlilere transferi ile ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Riqıelme; "Eğer bir oyuncu Avrupa'dan teklif alırsa kulübümüz buna cevap verecektir. Artık moda haline geldiği için oyuncu teklife yanıt vermeye ve nerede hareket edeceğine karar vermeye çalışıyor. Eğer bir oyuncunun bir kulüple sözleşmesi varsa, bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir." dedi.

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"OYUNCULAR KENDİNİ KULÜBÜN SAHİBİYMİŞ GİBİ GÖRÜYOR"

Futbolcuların medya gücü ile birlikte daha fazla ön planda olduğunu ve bunu da lehlerine kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Arjantinli efsane; "Yeni olan şu ki 'oyuncu ayrılmaya karar verdi' diyorlar. İki yıllık sözleşmesi var şampiyonun...

Medya onları öyle bir pozisyona soktu ki sanki oyuncular kulüplerin sahibiymiş gibi görünüyor. Bunu söylemek de moda oldu." diye konuştu.

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