Sivas geriden gelip kazandı! Sivasspor: 3-2 Gaziantep FK MAÇ SONUCU

Sivasspor , Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçti. Güneydoğu temsilcisi farkı bire indirdi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

Sivasspor Gaziantep FK'yı 3-2 yendi

Mücadelenin ilk golü Gaziantep FK'dan geldi. 6'ıncı dakikada Alexandru Maxim takımını penaltıdan attığı golle öne geçirdi.

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj 37'inci dakikada sahneye çıktı ve takımı adına eşitliği getirdi. 42'de de sakatlanarak oyundan çıktı. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede Keita Balde ile 69'da öne geçen Yiğidolar, 70'de yıldız futbolcunun atılmasıyla 10 kişi kaldı. 83'te Paluli'nin ayağından gelen golle farkı ikiye çıkardı.

88'de Kenan Kodro takımı adına skoru 3-2'ye getirse de Sivasspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor bu zaferle birlikte puanını 7'ye yükseltti.