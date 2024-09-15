Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi 11’ler belirlendi! Hocalardan sürpriz

Trabzonspor'da hedef; Şenol Güneş ile çıkılan yeni dönemde ilk galibiyeti derbi maçında almak ve taraftarlarını yeniden şampiyonluk havasına sokmak. Beşiktaş ise yakaladığı galibiyet serisini Trabzon'da da sürdürerek şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına almanın peşinde.

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün son maçı dev bir müsabakaya sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imzası sonrası camiada yaşanan olumlu hava, Beşiktaş derbisinde etkili rol oynayabilir. Öte yandan Şenol Güneş, Süper Lig'de Trabzonspor'un başındaki teknik direktörlük kariyerinde 8 kez eski takımı Beşiktaş'a mağlup oldu.

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde giren fakat aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, kulüp efsanesi Şenol Güneş ile teknik direktörlüğü döneminde 5. kez kader birliği yapacak.

Taraftarların görsel şölen oluşturması bekleniyor.

TARAFTARININ ÖNÜNDE İLK MAÇ

Ligde milli araya 15. sırada giren iki maçı eksik bordo-mavililer, şimdiye dek oynadığı Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor maçlarından golsüz beraberliklerle döndü. Bu karşılaşma aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde taraftarının önünde oynayacağı ilk karşılaşma olarak da kayıtlara geçecek.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLİYOR

Trabzonpor'da yeni transferler Cham ve Banza,teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek. Öte yandan bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır formuyla dikkat çekiyor. Milli kaleci, bu sezon Süper Lig'de forma giyip gol yemeyen tek kaleci durumunda. Uğurcan Çakır ayrıca kalesine gelen 11 şutun tamamını kurtararak başarılı bir grafik çizdi.