Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi 11’ler belirlendi! Hocalardan sürpriz

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlar büyük heyecana sahne olmuştu.
KARTAL 4'TE 4 PEŞİNDE
Sezona başlayan ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş ise zorlu deplasmanda üç puan arıyor. Ligde 3'te 3 yapan siyah-beyazlılar, Van Bronckhorst önderliğinde kritik bir virajı daha dönmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Beşiktaş, 2013/14'ten bu yana ilk kez bir sezona dörtte dört yaparak başlamak istiyor. Siyah-beyazlılar aynı başarıyı en son Slaven Bilic döneminde yaşamıştı.
IMMOBILE SERİYE BAĞLADI
Ligde çıktığı son iki maçta da gol atan 3 gollü Immobile, üst üste 3 ve 3'ten fazla karşılaşmada fileleri havalandırdığı son seriyi Nisan 2022'de Lazio formasıyla yakaladı.
Edin Visca yine Trabzonspor'un gol umutlarından olacak.
DEV MAÇTA BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 103'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında siyah-beyazlıların 38-37 üstünlüğü bulunuyor (27B).
Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (1G 2B), üst üste 4+ karşılaşmadan puan çıkardığı tek seriyi siyah-beyazlıları ağırladığı ilk 11 karşılaşmalık süreçte yakaladı (Kasım 1974-Ekim 1984 arasında).
Trabzonspor ile oynadığı son iki resmi maçı kazanan Beşiktaş (Süper Lig & Türkiye Kupası final), Mart 2016-Nisan 2017'den bu yana bordo-mavilileri üst üste üç kez mağlup edemiyor.
Bu sezon çıktığı iki Süper Lig maçında rakipleriyle 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ilk üç karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği son sezonu 2014/15'te yaşadı. Lig tarihinde sadece iki takım bir sezondaki ilk üç maçını golsüz eşitlikle tamamladı (2006/07'de Antalyaspor & 1971/72'de Göztepe).
Süper Lig'in 2024/25 sezonunda puan kaybetmeyen iki takımdan biri olan Beşiktaş (3G; Galatasaray ile birlikte), 2013/14'ten bu yana ilk kez bir sezona dörtte dört yaparak başlamak istiyor (Slaven Bilic).
Süper Lig'de geride kalan süreçte en fazla direkt hücum geliştiren takım olan Beşiktaş (11), aynı zamanda bu şekilde en fazla gol atan ekip konumunda (3).
Bu sezon Süper Lig'de forma giyip gol yemeyen tek kaleci olan Uğurcan Çakır, kalesine gelen 11 şutun tamamını kurtardı (2.19 xGoT).
Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da gol atan Ciro Immobile (3 gol), üst üste 3+ karşılaşmada fileleri havalandırdığı son seriyi Nisan 2022'de Lazio formasıyla yakaladı (4 maç).
2024/25 sezonunda çıktığı altı resmi maçta dört gol atan Gedson Fernandes (Süper Lig x1 & Avrupa Ligi x3), şimdiden en üst lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.
Şenol Güneş'in Süper Lig'de Trabzonspor'un başındaki teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'tan (8) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Fenerbahçe (11).
Rashica ve Eren Elmalı yine karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Visca, Orsic, Banza.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.