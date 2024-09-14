6 ay sonra gelen zafer! Southampton Manchester United: 0-3 MAÇ SONUCU

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 4. hafta başladı. Açılış St. Mary's Stadyumu'nda Southampton ile Manchester United arasındaki karşılaşma ile yapıldı.
Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık sonuçla Kırmızı Şeytanlar oldu.
Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 4. hafta başladı. Açılış St. Mary's Stadyumu'nda Southampton ile Manchester United arasındaki karşılaşma ile yapıldı.
Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık sonuçla Kırmızı Şeytanlar oldu.
Karşılaşmada United maçın 35'inci dakikasında Matthijs de Ligt takımını öne geçirdi. 41'de Marcus Rashford farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın son dakikasında Alejandro Garnacho son sözü söyleyerek skoru 3-0 tayin etti.