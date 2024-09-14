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6 ay sonra gelen zafer! Southampton Manchester United: 0-3 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Southampton ile karşılaşan Manchester United, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla 6 ay sonra deplasmanda kazanmış oldu.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 16:39
6 ay sonra gelen zafer! Southampton Manchester United: 0-3 MAÇ SONUCU

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Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 4. hafta başladı. Açılış St. Mary's Stadyumu'nda Southampton ile Manchester United arasındaki karşılaşma ile yapıldı.

Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık sonuçla Kırmızı Şeytanlar oldu.

Rashford takımı adına gol atmayı başardıRashford takımı adına gol atmayı başardı

Karşılaşmada United maçın 35'inci dakikasında Matthijs de Ligt takımını öne geçirdi. 41'de Marcus Rashford farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın son dakikasında Alejandro Garnacho son sözü söyleyerek skoru 3-0 tayin etti.

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