6 ay sonra gelen zafer! Southampton Manchester United: 0-3 MAÇ SONUCU

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 4. hafta başladı. Açılış St. Mary's Stadyumu'nda Southampton ile Manchester United arasındaki karşılaşma ile yapıldı.

Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık sonuçla Kırmızı Şeytanlar oldu.